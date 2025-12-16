Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/kavkaz-2062265548.html
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России - РИА Новости, 16.12.2025
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России
Запад активизировал деструктивные действия на Южном Кавказе, пытается разворошить регион, рассорить с Россией, сообщил РИА Новости директор Четвертого... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T02:33:00+03:00
2025-12-16T02:33:00+03:00
россия
снг
кавказ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062154830_46:27:783:442_1920x0_80_0_0_33763ab9839113c3e5536e2886961665.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061705300.html
https://ria.ru/20251120/kavkaz-2056380452.html
россия
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062154830_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_ab8a375b9b5dd0037061ccdb59dc85b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снг, кавказ, в мире
Россия, СНГ, Кавказ, В мире
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России

Калугин: Запад активизировал деструктивные действия на Южном Кавказе

© Фото : МИД РФДиректор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин
Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : МИД РФ
Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Запад активизировал деструктивные действия на Южном Кавказе, пытается разворошить регион, рассорить с Россией, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Происходящее в регионе всегда непосредственно затрагивало Россию, наши интересы в сфере внешней и внутренней безопасности, экономики", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин и Эрдоган обсудили на переговорах ситуации в Сирии и на Южном Кавказе
12 декабря, 16:34
По словам Калугина, именно поэтому сегодня западники в рамках начатой ими "игры без правил" активизировали свои деструктивные усилия.
"Они пытаются "разворошить" Южный Кавказ, вбить клинья в отношения государств региона с Россией, рассорить нас", - подчеркнул он.
"Это политика разделения, а не созидания. Ведь для многих стран Запада Южный Кавказ - не более чем потенциальная "болевая точка" России. Главное - навредить нашей стране, причем ценой чужих интересов, вовлечь еще один регион в антироссийские замыслы", - заключил дипломат.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова: Запад хочет втянуть Южный Кавказ в опасные геополитические игры
20 ноября, 17:30
 
РоссияСНГКавказВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала