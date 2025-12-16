https://ria.ru/20251216/kavkaz-2062265548.html
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России - РИА Новости, 16.12.2025
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России
Запад активизировал деструктивные действия на Южном Кавказе, пытается разворошить регион, рассорить с Россией, сообщил РИА Новости директор Четвертого... РИА Новости, 16.12.2025
Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Запад активизировал деструктивные действия на Южном Кавказе, пытается разворошить регион, рассорить с Россией, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Происходящее в регионе всегда непосредственно затрагивало Россию
, наши интересы в сфере внешней и внутренней безопасности, экономики", - сказал он.
По словам Калугина, именно поэтому сегодня западники в рамках начатой ими "игры без правил" активизировали свои деструктивные усилия.
"Они пытаются "разворошить" Южный Кавказ, вбить клинья в отношения государств региона с Россией, рассорить нас", - подчеркнул он.
"Это политика разделения, а не созидания. Ведь для многих стран Запада Южный Кавказ - не более чем потенциальная "болевая точка" России. Главное - навредить нашей стране, причем ценой чужих интересов, вовлечь еще один регион в антироссийские замыслы", - заключил дипломат.