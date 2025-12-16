Запад пытается разворошить Южный Кавказ, заявили в МИД России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Запад активизировал деструктивные действия на Южном Кавказе, пытается разворошить регион, рассорить с Россией, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

"Происходящее в регионе всегда непосредственно затрагивало Россию , наши интересы в сфере внешней и внутренней безопасности, экономики", - сказал он.

По словам Калугина, именно поэтому сегодня западники в рамках начатой ими "игры без правил" активизировали свои деструктивные усилия.

"Они пытаются "разворошить" Южный Кавказ, вбить клинья в отношения государств региона с Россией, рассорить нас", - подчеркнул он.