Галина Карелова: женщины-лидеры выводят легпром на новый уровень

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Женщины-лидеры в российском легпроме все заметнее влияют на развитие отрасли, обеспечение технологического суверенитета России и продвижение отечественных брендов в стране и за рубежом, отметили участники встречи, организованной Сбером в рамках проекта Совета Евразийского женского форума "Женщины в легкой промышленности".

Открывшая встречу в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" сенатор РФ, председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ Галина Карелова отметила, что в 2025 году проект "Женщины в легкой промышленности" вышел на новый уровень.

"Нам удалось заявить о себе, показать, что проект ориентирован не просто на поддержку самих женщин, которые своими силами готовы биться за лучшие результаты. Нам удалось выйти на министерства и ведомства, на правительство в целом и поднять вопрос о необходимости проводить серьезную модернизацию предприятий легкой промышленности", – сказала Карелова.

Председатель Совета Евразийского женского форума подчеркнула, что на пути к достижению технологического суверенитета предприятиям легпрома приходится решать много проблем – от установления контактов производителей с потребителями, до решения проблемы кадров и диалога с органами власти.

"На одном из пленарных заседаний Совета Федерации мы подняли вопрос перед министром промышленности по поводу того, что в России не принята новая, долговременная стратегия развития легкой промышленности, которая определила бы основные тренды, задачи и возможности для предприятий отрасли. И наше предложение было принято, работа началась. Лидеров нашей команды мы включили в рабочую группу Минпромторга. Так что именно представители проекта "Женщины в легкой промышленности" влияют сегодня на разработку этой стратегии", – сообщила Карелова.

В свою очередь, замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева констатировала, что в легкой промышленности продолжается рост.

"Мы ожидаем, что по результатам 2025 года рост отрасли составит 10% к прошлому году. Сегодня легкая промышленность представляет порядка 50 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей. При этом 60% из них занимается производством одежды, а 30% - производством текстиля. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, предприятия легкой промышленности продолжают заниматься модернизацией, открываются новые производства, промышленные кластеры, и Минпромторг старается поддерживать такие проекты", – сообщила Приезжева.

При этом Приезжева подчеркнула, что женщины являются не просто участницами производства, но драйверами его развития.

"Сегодня из 300 тысяч занятых в легкой промышленности порядка 65% - женщины. Женщины занимаются не только производством продукции, они ищут и готовят кадры, занимаются продвижением продукции, формируют доверие к отечественным брендам у нашего действительно сложного потребителя. И я думаю, что женская кооперация позволит справиться со всеми сложными задачами", – сказала Приезжева.

Инициированный Сбером проект "Женщины в легкой промышленности" активно развивается, а российские женщины не просто двигают отрасль вперед, но и формируют тренды будущего, отметила исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО "Сбербанк" Алла Сбитнева.

Команда приняла участие в ключевых мировых выставках, которые стали источниками вдохновения актуальных трендов и технологий. Выставка Frankfurt Messe: площадка для продвижения российского дизайна и усиления лояльности к отечественным брендам. Лиссабон: демонстрация уникального потенциала русских ремесел. ITMA Азия в Сингапуре - выставка оборудования для модернизации легпрома и создания новых производств. По реализации международного сотрудничества заключено соглашение о сотрудничестве с китайской текстильной ассоциацией.

"Реализация данного масштабного проекта позволит сформировать собственную сырьевую базу для ряда отраслей, таких как текстильная, химическая, пищевая, целлюлозно-бумажная и ряда других, заложит основу технологического суверенитета страны, что особенно важно сейчас для нас в существующих условиях текущих глобальных вызовов и санкционного давления", – сообщила сокоординатор проекта Совета ЕЖФ "Женщины в целлюлозно-бумажной промышленности", генеральный директор хлопчатобумажного комбината "Шуйские ситцы" Анна Богаделина.

Она отметила, что Россия к 2030 году сможет заместить более 80% потребности предприятий легпрома в хлопковом сырье за счет создания отечественных производств синтетических и искусственных волокон.

"Именно теперь, когда происходят изменения и в экономике, и в любой области жизни, наступило время уникальных возможностей. Еще никогда таких возможностей у легкой промышленности реально не было. И время делать решительные шаги. Но это возможно, когда есть консолидация и государства, и науки, и бизнеса", – подчеркнула Богаделина.

Участники встречи отметили, что за несколько лет проект Совета ЕЖФ "Женщины в легкой промышленности" стал площадкой, которая объединила государство, бизнес и экспертов вокруг задач технологического суверенитета, импортозамещения и развития человеческого капитала. Именно женское лидерство и готовность к кооперации позволяют отрасли находить новые точки роста. Эксперты смотрят на горизонты 2026 года с амбициозными целями и уверенностью в том, что лучшие практики получат поддержку и масштабирование.

