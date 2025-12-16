Рейтинг@Mail.ru
Стандарт общественного капитала будут продвигать в Иркутской области - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/kapital-2062422776.html
Стандарт общественного капитала будут продвигать в Иркутской области
Стандарт общественного капитала будут продвигать в Иркутской области - РИА Новости, 16.12.2025
Стандарт общественного капитала будут продвигать в Иркутской области
Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:22:00+03:00
2025-12-16T16:22:00+03:00
ано "общественный капитал"
иркутская область
россия
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062421858_110:447:960:925_1920x0_80_0_0_9cd1682d4a9f72e75cd87394f65c9a04.jpg
https://ria.ru/20251210/kapital-2061182718.html
https://ria.ru/20251215/bfs-2062211158.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062421858_119:383:960:1014_1920x0_80_0_0_ca9097ce871b3a6eece194342585333f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ано "общественный капитал", иркутская область, россия, игорь кобзев
АНО "Общественный капитал", Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев
Стандарт общественного капитала будут продвигать в Иркутской области

АНО "Общественный капитал" и Иркутская область договорились о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба АНО "Общественный капитал"Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время подписания соглашения о сотрудничестве
Генеральный директор АНО Общественный капитал Асият Багатырова и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : пресс-служба АНО "Общественный капитал"
Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время подписания соглашения о сотрудничестве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам продвижения стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.
"Иркутская область – уникальная территория. С одной стороны, это традиционно индустриальный регион, в котором развиты машиностроение, металлургия, добыча угля, нефти и газа, а также химическое производство. Это один из лидирующих регионов Сибирского федерального округа по важнейшим макроэкономическим показателям: валовому региональному продукту, прибыльности предприятий, налоговой отдаче, инвестициям в основной капитал", – заявила Багатырова, ее слова приводит пресс-служба.
Компания Каргилл - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Компания "Каргилл" стала амбассадором стандарта общественного капитала
10 декабря, 17:19
Она подчеркнула, что сегодня особенно важно поддерживать компании, обеспечивающие экономическую независимость России, одновременно сохраняя ее природные богатства.
"Отмечу также, что для любого региона актуальна задача создания комфортной городской среды, однако в условиях сурового климата она становится одной из приоритетных, поскольку напрямую влияет на положительную динамику прироста населения. Внедрение принципов общественного капитала предоставляет Иркутской области мощный инструмент для регулирования всех сфер жизнедеятельности региона", – сказала Багатырова.
Стандарт общественного капитала регулирует отношения государства и бизнеса, направленные на повышение благополучия местных сообществ. Он охватывает деятельность компаний в ключевых направлениях, способствующих достижению национальных целей развития. В настоящее время более 400 компаний входят в оценку по стандарту общественного капитала.
Компания БФС стала амбассадором стандарта общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Компания БФС стала амбассадором стандарта общественного капитала бизнеса
Вчера, 18:32
 
АНО "Общественный капитал"Иркутская областьРоссияИгорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала