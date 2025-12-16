Стандарт общественного капитала будут продвигать в Иркутской области

Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время подписания соглашения о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба АНО "Общественный капитал" Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время подписания соглашения о сотрудничестве

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам продвижения стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.

"Иркутская область – уникальная территория. С одной стороны, это традиционно индустриальный регион, в котором развиты машиностроение, металлургия, добыча угля, нефти и газа, а также химическое производство. Это один из лидирующих регионов Сибирского федерального округа по важнейшим макроэкономическим показателям: валовому региональному продукту, прибыльности предприятий, налоговой отдаче, инвестициям в основной капитал", – заявила Багатырова, ее слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что сегодня особенно важно поддерживать компании, обеспечивающие экономическую независимость России, одновременно сохраняя ее природные богатства.

"Отмечу также, что для любого региона актуальна задача создания комфортной городской среды, однако в условиях сурового климата она становится одной из приоритетных, поскольку напрямую влияет на положительную динамику прироста населения. Внедрение принципов общественного капитала предоставляет Иркутской области мощный инструмент для регулирования всех сфер жизнедеятельности региона", – сказала Багатырова.