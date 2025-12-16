Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали жесткое заявление о Каллас из-за Украины - РИА Новости, 16.12.2025
09:11 16.12.2025
На Западе сделали жесткое заявление о Каллас из-за Украины
На Западе сделали жесткое заявление о Каллас из-за Украины
Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может смириться с невозможностью членства Украины в НАТО ради мирного урегулирования конфликта, заявил член финской...
На Западе сделали жесткое заявление о Каллас из-за Украины

Мема: Каллас переживает, что членство Киева в НАТО исключает мир на Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может смириться с невозможностью членства Украины в НАТО ради мирного урегулирования конфликта, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено для любого мирного урегулирования в Украине", — написал Мема.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом, заявила Каллас
Вчера, 19:45
По словам политика, США указали Европе, что она не может строить свою безопасность за счет России.
"Безопасность должна строиться вместе, и да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне", — подытожил Мема.
В сентябре президент Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек альянса Марк Рютте ранее признал, что членство Киева невозможно без единой позиции участников блока, которой на данный момент нет.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году
Вчера, 18:51
 
