22:38 16.12.2025 (обновлено: 00:38 17.12.2025)
Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России
Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России — Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, проанализировав электронную базу Роспатента. РИА Новости, 17.12.2025
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России — Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, проанализировав электронную базу Роспатента.
Заявки на регистрацию были направлены в соответствующее ведомство в сентябре прошлого года, Роспатент их одобрил.
Теперь у компании есть возможность производить и реализовывать автомобили и разнообразные запчасти к ним на российском рынке. В Российской Федерации интересы Hyundai представляются ООО "Хендэ Мотор СНГ".
По информации Rusprofile, доход компании за 2024 год достиг 6,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 2,7 миллиарда рублей.
В конце 2023 года южнокорейский производитель автомобилей Hyundai Motor объявил о планах продать свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО "Арт-Финанс", которая является материнской структурой для ООО "АГР". Завершение сделки произошло в начале 2024 года, при этом Hyundai оговорила возможность выкупить завод обратно в течение двух лет после продажи.
