МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России — Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, проанализировав электронную базу Роспатента.
Заявки на регистрацию были направлены в соответствующее ведомство в сентябре прошлого года, Роспатент их одобрил.
Теперь у компании есть возможность производить и реализовывать автомобили и разнообразные запчасти к ним на российском рынке. В Российской Федерации интересы Hyundai представляются ООО "Хендэ Мотор СНГ".
По информации Rusprofile, доход компании за 2024 год достиг 6,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 2,7 миллиарда рублей.
В конце 2023 года южнокорейский производитель автомобилей Hyundai Motor объявил о планах продать свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО "Арт-Финанс", которая является материнской структурой для ООО "АГР". Завершение сделки произошло в начале 2024 года, при этом Hyundai оговорила возможность выкупить завод обратно в течение двух лет после продажи.
17 ноября, 13:39