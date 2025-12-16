Рейтинг@Mail.ru
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных
03:27 16.12.2025 (обновлено: 10:56 16.12.2025)
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных - РИА Новости, 16.12.2025
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных
происшествия
магаданская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магаданская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных

Жительницу Магаданской области лишили гражданства за оскорбление военных

© МВД РоссииЖенщина, лишенная гражданства за оскорбление военнослужащих
Женщина, лишенная гражданства за оскорбление военнослужащих - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© МВД России
Женщина, лишенная гражданства за оскорбление военнослужащих
МАГАДАН, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники Управления по делам миграции УМВД России по Магаданской области изъяли у уроженки одной из стран ближнего зарубежья российский паспорт и лишили гражданства за оскорбление военнослужащих, сообщает региональное УМВД.
"Управлением по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 34-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки выяснилось, что женщина в одном из мессенджеров допустила неоднократные оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих", — говорится в сообщении.
Женщину трижды привлекли к административной ответственности по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Но несмотря на это, она продолжила оскорблять военных, а также негативно высказалась в отношении россиян в целом.
"У женщины изъят российский паспорт. В связи с наличием у нее близкого родственника — гражданина Российской Федерации, <…> правонарушительница остается на территории нашей страны как иностранная гражданка. В ближайшее время ей необходимо урегулировать свой правовой статус и оформить документы для законного пребывания в России", — добавили в ведомстве.
Происшествия
 
 
