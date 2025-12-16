https://ria.ru/20251216/grazhdanstvo-2062269632.html
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных - РИА Новости, 16.12.2025
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных
Сотрудники Управления по делам миграции УМВД России по Магаданской области изъяли у уроженки одной из стран ближнего зарубежья российский паспорт и лишили...
происшествия
магаданская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
магаданская область
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных
Жительницу Магаданской области лишили гражданства за оскорбление военных
МАГАДАН, 16 дек — РИА Новости.
Сотрудники Управления по делам миграции УМВД России по Магаданской области изъяли у уроженки одной из стран ближнего зарубежья российский паспорт и лишили гражданства за оскорбление военнослужащих, сообщает
региональное УМВД.
"Управлением по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области
принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 34-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки выяснилось, что женщина в одном из мессенджеров допустила неоднократные оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих", — говорится в сообщении.
Женщину трижды привлекли к административной ответственности по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Но несмотря на это, она продолжила оскорблять военных, а также негативно высказалась в отношении россиян в целом.
"У женщины изъят российский паспорт. В связи с наличием у нее близкого родственника — гражданина Российской Федерации, <…> правонарушительница остается на территории нашей страны как иностранная гражданка. В ближайшее время ей необходимо урегулировать свой правовой статус и оформить документы для законного пребывания в России", — добавили в ведомстве.