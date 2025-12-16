На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных

Женщину трижды привлекли к административной ответственности по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Но несмотря на это, она продолжила оскорблять военных, а также негативно высказалась в отношении россиян в целом.

"У женщины изъят российский паспорт. В связи с наличием у нее близкого родственника — гражданина Российской Федерации, <…> правонарушительница остается на территории нашей страны как иностранная гражданка. В ближайшее время ей необходимо урегулировать свой правовой статус и оформить документы для законного пребывания в России", — добавили в ведомстве.