Госдума ужесточила штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг - РИА Новости, 16.12.2025
13:18 16.12.2025
Госдума ужесточила штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг
Госдума ужесточила штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий ответственность банков за систематическое нарушение прав потребителей финансовых услуг и... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:18:00+03:00
2025-12-16T13:18:00+03:00
экономика
россия
андрей медведев (саночник)
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
экономика, россия, андрей медведев (саночник), анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Андрей Медведев (саночник), Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Госдума ужесточила штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг

Госдума ужесточила ответственность банков за нарушение прав потребителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Герб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий ответственность банков за систематическое нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений.
Документ направлен на повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг и предупреждение нарушений законодательства банками РФ путем повышения штрафов за такие нарушения.
Россияне смогут получать карты ВТБ в отделениях "Почты России"
11:50
Сейчас штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также за неисполнение его предписаний об их устранении, устанавливаются исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могут превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно.
Согласно пояснительной записке, это не оказывает должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ.
В связи с этим закон устанавливает такие штрафы исходя из размера собственных средств кредитной организации и вводит вместо максимальных минимальные размеры штрафов.
В результате штраф за нарушение соответствующих законов и актов составит до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок - до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей.
При принятии решения о взыскании и размере штрафа Банк России будет учитывать характер допущенных банком нарушений. Руководитель юридического департамента ЦБ Андрей Медведев объяснял на прошлой неделе, что в обязательном порядке будет приниматься во внимание массовость и множественность нарушений: то есть штрафовать банки предполагается не за единичное, а за систематическое нарушение законодательства и нормативных актов ЦБ.
Штраф не будет выноситься за единичные ошибки, подтвердил и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, за первое нарушение Банк России будет выносить предупреждение, а санкции последуют, только если кредитная организация неоднократно проигнорирует требования регулятора.
Помимо количества совершенных нарушений, ЦБ при принятии решения о штрафе будет оценивать и долю недобросовестных операций, чреватых убытками клиентов или сопровождавшихся нарушениями, в общем объеме соответствующих сделок банка.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Экономика, Россия, Андрей Медведев (саночник), Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
 
 
