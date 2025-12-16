Рейтинг@Mail.ru
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:07 16.12.2025
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ
Выступающий в футбольной Медиалиге полузащитник Артур Закиев задержан в Москве за продажу наркотиков, сообщает Sport Baza. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T14:07:00+03:00
2025-12-16T14:07:00+03:00
футбол
медиалига
медиалига
Футбол, Медиалига
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ

Baza: футболиста Медиалиги Закиева задержали в Москве за продажу наркотиков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Выступающий в футбольной Медиалиге полузащитник Артур Закиев задержан в Москве за продажу наркотиков, сообщает Sport Baza.
Как отмечается в Telegram-канале, Закиев получил около 1,5 миллиона рублей, которые должен был обменять на ампулы с неизвестным препаратом, а их, в свою очередь, передать другому человеку. По словам самого спортсмена, он думал, что перевозит жизненно важные препараты. На данный момент футболист находится в следственном изоляторе.
Закиеву 22 года, в разные годы он выступал за узбекистанскую "Бухару", красногорский "Зоркий", ульяновскую "Волгу", а также за клуб Медиалиги "СКА-Ростов".
