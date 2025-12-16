https://ria.ru/20251216/futbol-2062378251.html
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ
Выступающий в футбольной Медиалиге полузащитник Артур Закиев задержан в Москве за продажу наркотиков, сообщает Sport Baza. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T14:07:00+03:00
2025-12-16T14:07:00+03:00
2025-12-16T14:07:00+03:00
футбол
медиалига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
/20251126/draka-2057787322.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиалига
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ
Baza: футболиста Медиалиги Закиева задержали в Москве за продажу наркотиков
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Выступающий в футбольной Медиалиге полузащитник Артур Закиев задержан в Москве за продажу наркотиков, сообщает Sport Baza.
Как отмечается в Telegram-канале, Закиев получил около 1,5 миллиона рублей, которые должен был обменять на ампулы с неизвестным препаратом, а их, в свою очередь, передать другому человеку. По словам самого спортсмена, он думал, что перевозит жизненно важные препараты. На данный момент футболист находится в следственном изоляторе.
Закиеву 22 года, в разные годы он выступал за узбекистанскую "Бухару", красногорский "Зоркий", ульяновскую "Волгу", а также за клуб Медиалиги "СКА-Ростов".