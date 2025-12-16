Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов
23:22 16.12.2025
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов
Водитель иномарки во вторник вечером сбил на перекрёстке в Красносельском районе Петербурга двух пешеходов, они госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:22:00+03:00
2025-12-16T23:22:00+03:00
происшествия
красносельский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
крушение вертолета в дагестане
красносельский район
санкт-петербург
происшествия, красносельский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Красносельский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Крушение вертолета в Дагестане
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов

Водитель иномарки в Петербурге сбил 2-х пешеходов на перекрестке, они в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Водитель иномарки во вторник вечером сбил на перекрёстке в Красносельском районе Петербурга двух пешеходов, они госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, авария произошла в 18.45 мск на перекрестке улиц Добровольцев и Отважных, когда водитель автомобиля Mazda при маневрировании сбил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«
"В результате ДТП пешеходы госпитализированы - 41-летняя женщина в тяжелом состоянии, 39-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
13 октября, 23:11
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
13 октября, 23:11
 
