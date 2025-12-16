https://ria.ru/20251216/dtp-2062504962.html
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов - РИА Новости, 16.12.2025
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов
Водитель иномарки во вторник вечером сбил на перекрёстке в Красносельском районе Петербурга двух пешеходов, они госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:22:00+03:00
происшествия
красносельский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
крушение вертолета в дагестане
красносельский район
санкт-петербург
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов
Водитель иномарки в Петербурге сбил 2-х пешеходов на перекрестке, они в больнице