Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино
Культура
 
08:00 16.12.2025
Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино
Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино - РИА Новости, 16.12.2025
Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино
Ее судьба — один из примеров того, как творчество может быть многогранно, но при этом цельно. Успешная актриса вдруг открывает в себе новый талант и реализует... РИА Новости, 16.12.2025
Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино

Режиссер Светлана Дружинина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Светлана Дружинина
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Ее судьба — один из примеров того, как творчество может быть многогранно, но при этом цельно. Успешная актриса вдруг открывает в себе новый талант и реализует его с новой силой — это заслуживает не только уважения, но и зрительского внимания, любви. Как красавица советского кино Светлана Дружинина стала режиссером — в материале РИА Новости.

Культовые фильмы

Она училась в цирковом училище, затем — в балетной школе. Но накануне выпускного экзамена случилась беда: травма руки не позволила продолжить занятия хореографией.
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове" (режиссер Станислав Ростоцкий). Вячеслав Тихонов в роли Матвея, Светлана Дружинина в роли Ларисы
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове" (режиссер Станислав Ростоцкий). Вячеслав Тихонов в роли Матвея, Светлана Дружинина в роли Ларисы
В качестве утешения ей предложили вести выпускной концерт — там на нее и обратил внимание режиссер Самсон Самсонов. Пригласил в картину "За витриной универмага". Так она дебютировала в кино. Понравилось — поступила во ВГИК.
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Тоня — Майя Менглет, Лариса — Светлана Дружинина (справа)
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Тоня — Майя Менглет, Лариса — Светлана Дружинина (справа)
Снялась в заметной роли у Станислава Ростоцкого в фильме "Дело было в Пенькове", где ее экранным партнером был Вячеслав Тихонов.
Светлана Дружинина и Николай Рыбников в фильме "Девчата"
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Светлана Дружинина и Николай Рыбников в фильме "Девчата"
Потом были "Девчата" — и ее телефонистку Анфису зрители полюбили. Дружинина играла вроде бы гордую и своенравную красотку, но при этом тонкую и ранимую, очень живую и трогательную.
Кадр из комедийного художественного фильма "Девчата". В роли Анфисы — Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси — Надежда Румянцева
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из комедийного художественного фильма "Девчата". В роли Анфисы — Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси — Надежда Румянцева
Ну а затем — еще одна картина Ростоцкого, которого Дружинина до сих пор считает своим главным наставником в кино. От роли медсестры Тони в ленте "На семи ветрах" она хотела отказаться: показалась незначительной. Но режиссер переубедил.

Режиссерские удачи

Артистической карьеры Дружининой было мало: она склоняется к режиссуре и снова поступает во ВГИК — на режиссерский факультет, к Игорю Таланкину. Первую же ее короткометражку "Зинка" признали лучшей на VI Кинофестивале студенческих фильмов ВГИКа.
Режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей на съемочной площадке киноэпопеи "Тайны дворцовых переворотов" в усадьбе Кусково
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей на съемочной площадке киноэпопеи "Тайны дворцовых переворотов" в усадьбе Кусково
Там же, в институте, она обретает и семейное счастье — ее мужем и постоянным соавтором стал талантливый оператор Анатолий Мукасей.
Светлана Дружинина в кинофильме "Одиночество"
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Светлана Дружинина в кинофильме "Одиночество"
Дружинина-режиссер оригинально сочетает на экране легкость классического водевиля, искренность мелодрамы и искрометность комедии. "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка" — эти картины до сих смотрят с удовольствием.

Наконец, гардемарины

Но настоящий успех пришел благодаря мужу. Именно Анатолий Мукасей обратил ее внимание на исторический приключенческий роман Нины Соротокиной "Трое из навигацкой школы".
Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) "Гардемарины, вперед!" (киностудия "Мосфильм)
© РИА Новости / Ю. Венцковский
Перейти в медиабанк
Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) "Гардемарины, вперед!" (киностудия "Мосфильм)
В результате появились знаменитые "Гардемарины, вперед!", четырехсерийный телефильм. Главные герои в исполнении Сергея Жигунова, Дмитрия Харатьяна и Владимира Шевелькова стали настоящими кумирами поколения 1980-х.
Премьера фильма "Гардемарины 1787. Война" в кинотеатре "Мосфильм"
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьера фильма "Гардемарины 1787. Война" в кинотеатре "Мосфильм"
Добавим замечательные песни Виктора Лебедева и Юрия Ряшенцева, участие проверенных звезд экрана — от Михаила Боярского до Александра Абдулова. "Гардемарины" были просто обречены на успех. Поэтому Дружинина сняла продолжение — уже для киноэкрана. Лента "Виват, гардемарины!" была одним из лидеров проката. Правда, актерский состав обновился — Владимира Шевелькова сменил Михаил Мамаев. А в третьем фильме о гардемаринах к актерскому ансамблю добавился Александр Домогаров, еще один красавец жанра плаща и шпаги.

Только пауза

Исторический контекст захватывает Дружинину целиком — она принимается за по-настоящему эпический телевизионный цикл "Тайны дворцовых переворотов".
Режиссер Светлана Дружинина (справа) и актриса Снежанна Полежаева на съемочной площадке киноэпопеи "Тайны дворцовых переворотов" в усадьбе Кусково
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Светлана Дружинина (справа) и актриса Снежанна Полежаева на съемочной площадке киноэпопеи "Тайны дворцовых переворотов" в усадьбе Кусково
Восемь серий о тайнах XVIII века — яркий костюмный проект, которому Дружинина посвятила много лет, продемонстрировав невероятное творческое упорство и фантастические организационные способности.
Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей, получивший награду за выдающийся вклад в российский кинематограф, на церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" в Москве
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей, получивший награду за выдающийся вклад в российский кинематограф, на церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" в Москве
Не бросает она и любимых гардемаринов — сняла еще два фильма, где уже, к сожалению, постаревшие герои снова оказываются в самой гуще исторических событий. И они все так же отважны, принципиальны, преданы долгу и русскому флагу, ну и, конечно же, верны своей дружбе.
И пусть продолжение не столь популярно, как знаменитый сериал, Дружинина по-прежнему дарит зрителю радость. Показать русскую историю как яркое приключенческое кино — такое удается далеко не каждому, тем более так, чтобы экранные герои стали по-настоящему народными любимцами.
И сегодня, в юбилей, она не собирается на покой. Говорит: "Мне некогда думать о возрасте", хотя после пятых "Гардемаринов" "взяла отпуск", чтобы побыть с сыном и внуками. У нее по-прежнему множество творческих идей. Дружинина еще наверняка вернется в свой любимый XVIII век, к Екатерине Второй.
