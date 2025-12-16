https://ria.ru/20251216/druzhinina-2062149108.html
Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино
Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино
Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино
16.12.2025
2025-12-16T08:00:00+03:00
2025-12-16T08:00:00+03:00
2025-12-16T08:02:00+03:00
культура
культура-важное
культура
франция
россия
светлана дружинина
станислав ростоцкий
вячеслав тихонов
франция
россия
2025
Новости
ru-RU
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Ее судьба — один из примеров того, как творчество может быть многогранно, но при этом цельно. Успешная актриса вдруг открывает в себе новый талант и реализует его с новой силой — это заслуживает не только уважения, но и зрительского внимания, любви. Как красавица советского кино Светлана Дружинина стала режиссером — в материале РИА Новости.
Она училась в цирковом училище, затем — в балетной школе. Но накануне выпускного экзамена случилась беда: травма руки не позволила продолжить занятия хореографией.
В качестве утешения ей предложили вести выпускной концерт — там на нее и обратил внимание режиссер Самсон Самсонов. Пригласил в картину "За витриной универмага". Так она дебютировала в кино. Понравилось — поступила во ВГИК.
Снялась в заметной роли у Станислава Ростоцкого в фильме "Дело было в Пенькове", где ее экранным партнером был Вячеслав Тихонов.
Потом были "Девчата" — и ее телефонистку Анфису зрители полюбили. Дружинина играла вроде бы гордую и своенравную красотку, но при этом тонкую и ранимую, очень живую и трогательную.
Ну а затем — еще одна картина Ростоцкого, которого Дружинина до сих пор считает своим главным наставником в кино. От роли медсестры Тони в ленте "На семи ветрах" она хотела отказаться: показалась незначительной. Но режиссер переубедил.
Артистической карьеры Дружининой было мало: она склоняется к режиссуре и снова поступает во ВГИК — на режиссерский факультет, к Игорю Таланкину. Первую же ее короткометражку "Зинка" признали лучшей на VI Кинофестивале студенческих фильмов ВГИКа.
Там же, в институте, она обретает и семейное счастье — ее мужем и постоянным соавтором стал талантливый оператор Анатолий Мукасей.
Дружинина-режиссер оригинально сочетает на экране легкость классического водевиля, искренность мелодрамы и искрометность комедии. "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка" — эти картины до сих смотрят с удовольствием.
Но настоящий успех пришел благодаря мужу. Именно Анатолий Мукасей обратил ее внимание на исторический приключенческий роман Нины Соротокиной "Трое из навигацкой школы".
В результате появились знаменитые "Гардемарины, вперед!", четырехсерийный телефильм. Главные герои в исполнении Сергея Жигунова, Дмитрия Харатьяна и Владимира Шевелькова стали настоящими кумирами поколения 1980-х.
Добавим замечательные песни Виктора Лебедева и Юрия Ряшенцева, участие проверенных звезд экрана — от Михаила Боярского до Александра Абдулова. "Гардемарины" были просто обречены на успех. Поэтому Дружинина сняла продолжение — уже для киноэкрана. Лента "Виват, гардемарины!" была одним из лидеров проката. Правда, актерский состав обновился — Владимира Шевелькова сменил Михаил Мамаев. А в третьем фильме о гардемаринах к актерскому ансамблю добавился Александр Домогаров, еще один красавец жанра плаща и шпаги.
Исторический контекст захватывает Дружинину целиком — она принимается за по-настоящему эпический телевизионный цикл "Тайны дворцовых переворотов".
Восемь серий о тайнах XVIII века — яркий костюмный проект, которому Дружинина посвятила много лет, продемонстрировав невероятное творческое упорство и фантастические организационные способности.
Не бросает она и любимых гардемаринов — сняла еще два фильма, где уже, к сожалению, постаревшие герои снова оказываются в самой гуще исторических событий. И они все так же отважны, принципиальны, преданы долгу и русскому флагу, ну и, конечно же, верны своей дружбе.
И пусть продолжение не столь популярно, как знаменитый сериал, Дружинина по-прежнему дарит зрителю радость. Показать русскую историю как яркое приключенческое кино — такое удается далеко не каждому, тем более так, чтобы экранные герои стали по-настоящему народными любимцами.
Режиссер Светлана Дружинина на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия"
Актриса Центрального театра киноактера (Центральная студия киноактера) Светлана Сергеевна Дружинина (родилась в 1936 году)
Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей на церемонии вручения премии "Аванс" в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля
Режиссер Светлана Дружинина на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия"
Актриса Центрального театра киноактера (Центральная студия киноактера) Светлана Сергеевна Дружинина (родилась в 1936 году)
Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей на церемонии вручения премии "Аванс" в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля
И сегодня, в юбилей, она не собирается на покой. Говорит: "Мне некогда думать о возрасте", хотя после пятых "Гардемаринов" "взяла отпуск", чтобы побыть с сыном и внуками. У нее по-прежнему множество творческих идей. Дружинина еще наверняка вернется в свой любимый XVIII век, к Екатерине Второй.