Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино

Ее судьба — один из примеров того, как творчество может быть многогранно, но при этом цельно. Успешная актриса вдруг открывает в себе новый талант и реализует его с новой силой — это заслуживает не только уважения, но и зрительского внимания, любви. Как красавица советского кино Светлана Дружинина стала режиссером — в материале РИА Новости.

Культовые фильмы

Она училась в цирковом училище, затем — в балетной школе. Но накануне выпускного экзамена случилась беда: травма руки не позволила продолжить занятия хореографией.

Кадр из фильма "Дело было в Пенькове" (режиссер Станислав Ростоцкий). Вячеслав Тихонов в роли Матвея, Светлана Дружинина в роли Ларисы

В качестве утешения ей предложили вести выпускной концерт — там на нее и обратил внимание режиссер Самсон Самсонов. Пригласил в картину "За витриной универмага". Так она дебютировала в кино. Понравилось — поступила во ВГИК.

Снялась в заметной роли у Станислава Ростоцкого в фильме "Дело было в Пенькове", где ее экранным партнером был Вячеслав Тихонов.

Потом были "Девчата" — и ее телефонистку Анфису зрители полюбили. Дружинина играла вроде бы гордую и своенравную красотку, но при этом тонкую и ранимую, очень живую и трогательную.

Кадр из комедийного художественного фильма "Девчата". В роли Анфисы — Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси — Надежда Румянцева

Ну а затем — еще одна картина Ростоцкого, которого Дружинина до сих пор считает своим главным наставником в кино. От роли медсестры Тони в ленте "На семи ветрах" она хотела отказаться: показалась незначительной. Но режиссер переубедил.

Режиссерские удачи

Артистической карьеры Дружининой было мало: она склоняется к режиссуре и снова поступает во ВГИК — на режиссерский факультет, к Игорю Таланкину. Первую же ее короткометражку "Зинка" признали лучшей на VI Кинофестивале студенческих фильмов ВГИКа.

Там же, в институте, она обретает и семейное счастье — ее мужем и постоянным соавтором стал талантливый оператор Анатолий Мукасей.

Дружинина-режиссер оригинально сочетает на экране легкость классического водевиля, искренность мелодрамы и искрометность комедии. "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка" — эти картины до сих смотрят с удовольствием.

Наконец, гардемарины

Но настоящий успех пришел благодаря мужу. Именно Анатолий Мукасей обратил ее внимание на исторический приключенческий роман Нины Соротокиной "Трое из навигацкой школы".

В результате появились знаменитые "Гардемарины, вперед!", четырехсерийный телефильм. Главные герои в исполнении Сергея Жигунова, Дмитрия Харатьяна и Владимира Шевелькова стали настоящими кумирами поколения 1980-х.

Добавим замечательные песни Виктора Лебедева и Юрия Ряшенцева, участие проверенных звезд экрана — от Михаила Боярского до Александра Абдулова. "Гардемарины" были просто обречены на успех. Поэтому Дружинина сняла продолжение — уже для киноэкрана. Лента "Виват, гардемарины!" была одним из лидеров проката. Правда, актерский состав обновился — Владимира Шевелькова сменил Михаил Мамаев. А в третьем фильме о гардемаринах к актерскому ансамблю добавился Александр Домогаров, еще один красавец жанра плаща и шпаги.

Только пауза

Исторический контекст захватывает Дружинину целиком — она принимается за по-настоящему эпический телевизионный цикл "Тайны дворцовых переворотов".

Восемь серий о тайнах XVIII века — яркий костюмный проект, которому Дружинина посвятила много лет, продемонстрировав невероятное творческое упорство и фантастические организационные способности.

Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей, получивший награду за выдающийся вклад в российский кинематограф, на церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" в Москве

Не бросает она и любимых гардемаринов — сняла еще два фильма, где уже, к сожалению, постаревшие герои снова оказываются в самой гуще исторических событий. И они все так же отважны, принципиальны, преданы долгу и русскому флагу, ну и, конечно же, верны своей дружбе.

И пусть продолжение не столь популярно, как знаменитый сериал, Дружинина по-прежнему дарит зрителю радость. Показать русскую историю как яркое приключенческое кино — такое удается далеко не каждому, тем более так, чтобы экранные герои стали по-настоящему народными любимцами.