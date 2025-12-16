Верховный суд России рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках.
https://ria.ru/20251216/dolina-2062467177.html
Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Полное видео
Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Полное видео - РИА Новости, 16.12.2025
Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Полное видео
Верховный суд России рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:04:00+03:00
2025-12-16T15:04:00+03:00
2025-12-16T18:58:00+03:00
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062446145_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_72a32c0efa0046b95408cda4c5eff1a8.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062446145_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_9e36fabf46574b588f45aeeca7e2e999.jpg
Заседание Верховного Суда по делу о квартире Долиной
Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной
2025-12-16T15:04
true
PT104M15S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, дело о квартире долиной, видео
Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Полное видео
Верховный суд России рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках.
2025-12-16T15:04
true
PT104M15S