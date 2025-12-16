Рейтинг@Mail.ru
Доходы авторов контента от видео и нативных форматов ВК выросли вдвое - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:33 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/dokhod-2062384804.html
Доходы авторов контента от видео и нативных форматов ВК выросли вдвое
Доходы авторов контента от видео и нативных форматов ВК выросли вдвое - РИА Новости, 16.12.2025
Доходы авторов контента от видео и нативных форматов ВК выросли вдвое
В 2025 году авторы получили крупнейший доход за всю историю сервиса VK Donut — 2,23 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Новые возможности в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:33:00+03:00
2025-12-16T14:33:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062382862_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_5d381e238b9630de5e1a264c34691fa7.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062382862_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_bf4ed36c6bdc072ccbedd44c900a545a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Доходы авторов контента от видео и нативных форматов ВК выросли вдвое

© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеИтоги 2025 года во ВКонтакте
Итоги 2025 года во ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Итоги 2025 года во ВКонтакте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram

VK Donut: рост доходов от донатов

В 2025 году авторы получили крупнейший доход за всю историю сервиса VK Donut — 2,23 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Новые возможности в сервисе, в том числе многоуровневые подписки и цели для сбора, помогают авторам получать регулярную поддержку, а зрителям — доступ к эксклюзивному контенту и более тесному общению с креаторами.

Нативная реклама: больше сделок авторов и бизнеса

2025 год стал рекордным для нативной рекламы у авторов. Количество рекламных интеграций через VK AdBlogger выросло в 2,5 раза, число подключённых сообществ превысило 69 тысяч. Драйвером роста стал новый формат монетизации через рекламу товаров и получение процента с каждой продажи. Этот вид рекламы особенно популярен у микроинфлюенсеров: 79% авторов с продажами — сообщества до 50 тысяч подписчиков.

Партнёрская программа: поддержка оригинальных авторов

Авторы уникального контента получили больше возможностей для монетизации. С момента перезапуска партнёрской программы их средний доход вырос в 8 раз. Количество оригинальных авторов, которые подключились к программе, выросло на 22,6%.

Развитие новых авторов

Для начинающих блогеров работает Фонд оригинальных авторов VK — программа, которая помогает выстроить контент-стратегию и найти свою аудиторию. Средний доход участников увеличился в 1,6 раза, доходы выпускников фонда — более чем втрое.
Самыми востребованными категориями у подписчиков по итогам года стали развлечения, хобби и творчество, бьюти-тематика, комьюнити по интересам, образование и блоги инфлюенсеров. Растёт сегмент бизнес-сообществ: в 2025 году их совокупная аудитория увеличилась на 292 млн подписчиков.
Справка
ВКонтакте традиционно собирает итоги года по авторам, музыке, темам и персонам, играм, фильмам, сериалам, мемам и другим направлениям. Все результаты доступны в специальном разделе: vk.com/2025 — итоги появляются в течение декабря.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала