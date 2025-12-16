Доходы авторов контента от видео и нативных форматов ВК выросли вдвое

VK Donut: рост доходов от донатов

В 2025 году авторы получили крупнейший доход за всю историю сервиса VK Donut — 2,23 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Новые возможности в сервисе, в том числе многоуровневые подписки и цели для сбора, помогают авторам получать регулярную поддержку, а зрителям — доступ к эксклюзивному контенту и более тесному общению с креаторами.

Нативная реклама: больше сделок авторов и бизнеса

2025 год стал рекордным для нативной рекламы у авторов. Количество рекламных интеграций через VK AdBlogger выросло в 2,5 раза, число подключённых сообществ превысило 69 тысяч. Драйвером роста стал новый формат монетизации через рекламу товаров и получение процента с каждой продажи. Этот вид рекламы особенно популярен у микроинфлюенсеров: 79% авторов с продажами — сообщества до 50 тысяч подписчиков.

Партнёрская программа: поддержка оригинальных авторов

Авторы уникального контента получили больше возможностей для монетизации. С момента перезапуска партнёрской программы их средний доход вырос в 8 раз. Количество оригинальных авторов, которые подключились к программе, выросло на 22,6%.

Развитие новых авторов

Для начинающих блогеров работает Фонд оригинальных авторов VK — программа, которая помогает выстроить контент-стратегию и найти свою аудиторию. Средний доход участников увеличился в 1,6 раза, доходы выпускников фонда — более чем втрое.

Самыми востребованными категориями у подписчиков по итогам года стали развлечения, хобби и творчество, бьюти-тематика, комьюнити по интересам, образование и блоги инфлюенсеров. Растёт сегмент бизнес-сообществ: в 2025 году их совокупная аудитория увеличилась на 292 млн подписчиков.

Справка