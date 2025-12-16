https://ria.ru/20251216/dnr-2062291314.html
В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки
В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки - РИА Новости, 16.12.2025
В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки
Дело о теракте возбуждено в ДНР после того, как 16-летний житель Мариуполя по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи, подросток задержан, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T09:21:00+03:00
2025-12-16T09:21:00+03:00
2025-12-16T09:21:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20250603/podzheg-2020596427.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки
В Мариуполе задержали 16-летнего подростка за поджог сотовой вышки