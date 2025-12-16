В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в ДНР после того, как 16-летний житель Мариуполя по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи, подросток задержан, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.