В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки - РИА Новости, 16.12.2025
09:21 16.12.2025
В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки
В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки
Дело о теракте возбуждено в ДНР после того, как 16-летний житель Мариуполя по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи, подросток задержан, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T09:21:00+03:00
2025-12-16T09:21:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
донецкая народная республика
мариуполь
Новости
происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки

В Мариуполе задержали 16-летнего подростка за поджог сотовой вышки

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в ДНР после того, как 16-летний житель Мариуполя по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи, подросток задержан, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
«
"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Мариуполя, причастный к совершению террористического акта. Установлено, что 16-летний подросток, находясь в поисках подработки, установил контакт с неизвестным лицом в мессенджере Telegram и по его заданию осуществил поджог вышки оператора связи", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт".
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
