Жительница Новосибирска, на которую упало дерево, получит компенсацию
11:27 16.12.2025
Жительница Новосибирска, на которую упало дерево, получит компенсацию
Жительница Новосибирска, на которую упало дерево, получит компенсацию
происшествия
новосибирск
ленинский район
новосибирская область
происшествия, новосибирск, ленинский район, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Ленинский район, Новосибирская область
Жительница Новосибирска, на которую упало дерево, получит компенсацию

Сломанное ураганом дерево. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска по иску прокурора взыскал с районной администрации 500 тысяч рублей в пользу женщины, пострадавшей от упавшего на остановку транспорта дерева, сообщила прокуратура Новосибирской области.
Дерево 20 августа 2025 года упало на остановку общественного транспорта "Затон", где находились люди. Пострадали три человека, из них двоим пришлось лечиться в больнице. Одна из женщин получила травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
"Прокурор Ленинского района в интересах женщины, пострадавшей от падения аварийного дерева вблизи остановочного павильона "Затон", обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Ленинский районный с иском прокурора согласился, учел физические и моральные страдания женщины, взыскал с администрации Ленинского района Новосибирска в пользу пострадавшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
ПроисшествияНовосибирскЛенинский районНовосибирская область
 
 
Заголовок открываемого материала