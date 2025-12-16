Защита Блиновской планирует посетить ее в колонии

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской планирует посетить ее в колонии во Владимирской области, об этом РИА Новости сообщила адвокат Наталия Сальникова.

Как ранее в беседе с РИА Новости сообщила Сальникова, Блиновскую этапировали в колонию во Владимирской области на прошлой неделе.

"Безусловно, посетим, пока не могу сказать когда", - сказала она.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.