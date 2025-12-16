Рейтинг@Mail.ru
05:27 16.12.2025
Защита Блиновской планирует посетить ее в колонии
происшествия
владимирская область
москва
елена блиновская
московский городской суд
происшествия, владимирская область, москва, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Владимирская область, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд
Блогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской планирует посетить ее в колонии во Владимирской области, об этом РИА Новости сообщила адвокат Наталия Сальникова.
Как ранее в беседе с РИА Новости сообщила Сальникова, Блиновскую этапировали в колонию во Владимирской области на прошлой неделе.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд признал, что Блиновская вложила в бизнес мужа 200 миллионов рублей
10 декабря, 17:00
"Безусловно, посетим, пока не могу сказать когда", - сказала она.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд отказался снять арест с недвижимости брата Блиновской
8 декабря, 09:11
 
