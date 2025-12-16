https://ria.ru/20251216/blinovskaya-2062275883.html
Защита Блиновской планирует посетить ее в колонии
Защита блогера Елены Блиновской планирует посетить ее в колонии во Владимирской области, об этом РИА Новости сообщила адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской планирует посетить ее в колонии во Владимирской области, об этом РИА Новости сообщила адвокат Наталия Сальникова.
Как ранее в беседе с РИА Новости сообщила Сальникова, Блиновскую
этапировали в колонию во Владимирской области
на прошлой неделе.
"Безусловно, посетим, пока не могу сказать когда", - сказала она.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы
в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд
снизил срок до 4,5 лет.