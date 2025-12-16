Алексей Бидный: мировая живопись невозможна без профессиональных красок

Художественные масляные краски – уникальное изобретение человечества. Современные создатели красок постигают секреты их составов, через века проникая в тайны алхимиков средневековья, и добавляют к ним современные открытия в области техники, минералогии, химии. Поиск минералов, производство красок и медиумов – процесс непростой. О том, как раскрыть секреты старых мастеров, отыскать основу для краски, провалившись в болото, найти идеальную цветовую гамму и конкурировать с мировыми брендами в интервью РИА Новости рассказал кандидат геолого-минералогических наук, генеральный директор ООО "Натуральные пигменты" Алексей Бидный.

– Алексей, расскажите, как на художественном рынке появился бренд "Блонье". Насколько я знаю, у вас семейная компания.

– Много лет назад на первом курсе университета я познакомился со своей будущей женой Ариной. Уже тогда она участвовала в семейном производстве пигментов, основанном ее отцом Александром Григорьевым. И на моих глазах это небольшое семейное дело стало превращаться в полноценное предприятие со своей производственной базой и разветвленной системой продаж. Я же в тот период участвовал в развитии сайтов компании и занимался поставками пигментов всемирно известным западным производителям художественных красок.

Конечно, периодически возникал вопрос о создании своей серии художественных красок, но не хватало ресурсов и технологического опыта. Но время шло, семья расширялась, подрастало новое поколение, и мы все-таки замахнулись на несколько производственных направлений. Жена Арина стала заниматься развитием линейки "Натуральные пигменты", ее младший брат Никита создал бренд "Минеральные пигменты", а когда от покупателей стали поступать запросы на художественные масла для приготовления красок и финишного покрытия работ, я взял на себя это новое для нас направление. Итогом стал выпуск нескольких видов масел, с помощью которых покупатели пигментов могли приготовить краски своими руками.

А дальше, как в пословице "не было бы счастья, да несчастье помогло". В 2024 году импорт художественных красок западных брендов резко сократился, цены на них выросли. И больше всего пострадал сегмент премиум-класса. Художники, работавшие с импортными красками, столкнулись с дефицитом. И мы решили: откладывать больше нельзя. Арт-рынок нуждается в профессиональных красках, а мы можем их предложить. У нас за плечами уже был опыт работы с художественными маслами, а вопрос запуска серии красок заключался только в подборе идеальных рецептур. Сделали пробную партию, провели необходимые испытания, показали серию участникам арт-сообщества. Рынок встретил наши краски очень позитивно. После тестирования продукции и обсуждения с художниками мы внесли корректировки в рецептуры и выпустили первую партию для продажи. Так на российском рынке в мае 2025 года появился новый бренд профессиональных красок "Блонье".

© Фото предоставлено компанией "Натуральные пигменты" Художественные краски © Фото предоставлено компанией "Натуральные пигменты" Художественные краски

– А где специалисты компании "Блонье" берут сырье для производства пигментов и красок? Можно ли найти на просторах нашей Родины всю необходимую палитру для художника?

– Основу нашего ассортимента всегда составляли пигменты из природного сырья, добываемого в России. В 1990-х годах палитра состояла из десятка природных минералов, но постепенно мы расширяли наш ассортимент. Россия – богатейшая страна с точки зрения природных ресурсов и минеральные краски не исключение. У нас можно найти все оттенки коричневых земель от бордового до почти черного, зеленые земли и минералы, желто-бежевые пигменты и даже синие.

Большой вклад в поиски месторождений внесли многочисленные геологические экспедиции в середине прошлого столетия, когда поисковая геология переживала рассвет благодаря государственному финансированию. Хотя их подавляющая часть не имела отношения к минеральным краскам, в результате проведенных работ стало возможно определить перспективные для поисков участки. Как правило, красочные горные породы являются вторичным продуктом преобразования рудных месторождений. Зная, как образуются подходящие для живописи пигменты, мы можем на основании работ предшественников определить, где их искать.

– Алексей, расскажите, как происходит этот поиск минералов и случались ли в вашей практике какие-то необычные истории?

– Работа начинается с анализа накопленной геологической информации. Она помогает определить место поиска. Это может быть четко оконтуренная область на карте площадью несколько гектар, а может быть крупное рудное поле площадью в десятки квадратных километров. Сложность в том, что природные залежи минеральных красок чаще всего представляют собой небольшие цветные прослойки в окружении непригодных для живописи пород. Представьте, что вы потеряли иголку в стоге сена. Все, что вам известно – это то, что иголка скорее всего где-то внутри стога. Для пигментов не существует волшебного эхолота или металлоискателя, который подсказывает, где искать. Мы оперируем только закономерностями взаимного расположения разных горных пород. Другая аналогия с иголкой в стоге заключается в том, что отбор образцов осуществляется буквально вручную. В противном случае при использовании специальной техники легко промахнуться. К сожалению, не всегда поиски заканчиваются успехом.

© Фото предоставлено компанией "Натуральные пигменты" Отбор образцов минеральных красок происходит вручную © Фото предоставлено компанией "Натуральные пигменты" Отбор образцов минеральных красок происходит вручную

Но бывают и неожиданные находки. Например, как-то мы искали красно-коричневую минеральную краску. Поначалу безуспешно. И вот, уставшие, голодные, промокшие от дождя, мы пробираемся через заболоченный лес. Вдруг при переходе по поваленному стволу дерева один из нас срывается и падает прямо в болото. Без твердого дна трясина моментально засосала по грудь. К счастью, эта история закончилась благополучно: мы выбрались из болота и добрались до места ночлега. Там, застирывая одежду, обратили внимание, что умывальник и вся ванная комната вокруг засияли благородным красно-коричневым цветом. Вот она – наша цель! На следующий день, вернувшись на место, мы проследили расположение ценного красочного слоя и смогли подобраться к нему с сухой стороны леса.

– Случается ли, что пигменты из новых месторождений по тем или иным причинам не подходят для производства художественных красок? Как производится отбор и контроль качества?

– Да, собранный материал не всегда оказывается достойной краской. Как правило, это становится заметно при его измельчении. Для качественного пигмента характерно усиление интенсивности цвета и увеличение укрывистости при тонком перетире. Некоторые опробованные нами природные материалы, кажущиеся цветными, при истирании теряли цвет.

– Поделитесь, откуда родилось название вашей компании, ведь это старинное слово, которое сейчас практически не используется в обиходе?

– Я люблю пейзажи. Одними из самых популярных объектов пейзажной живописи всегда были пойменные луга, или низкий берег реки. В отличие от высокого берега, они покрыты бурной растительностью и цветистым луговым разнотравьем. Такое обилие натуральных красок не может не вдохновлять к творчеству. В старославянском языке для обозначения пойменных лугов существовало слово "блонье" (ударение на "о"). Каким-то образом оно со временем вышло из обихода, но продолжает жить в русских и европейских словах с корнем "блонд": блондин, blond, blanc. На пойменных лугах часто бывают туманы, из-за чего они выглядят особенно таинственными и живописными. Отсюда и появление новых слов, характеризующих светлые оттенки. Выбирая название для серии красок, мы остановились на "Блонье", поскольку оно сочетает в себе природу, источник вдохновения и имеет исконно русские корни.

– Способен ли производитель монопигментных красок премиум-сегмента, на которых вы специализируетесь, конкурировать на рынке со множеством производителей дешевых, но эффектных полипигментных красок?

– Основное преимущество монопигментных красок, содержащих только один вид пигмента, заключается в предсказуемом поведении при смешивании с другими монопигментными цветами. Попросту говоря, это возможность получить интенсивный зеленый цвет при смешении синего и желтого. Если цвет готовой краски составлен из нескольких пигментов, то результат ее смешивания с другими красками может дать неприятный сюрприз в виде снижения интенсивности цвета или даже получения неожиданного оттенка.

Но есть и обратная сторона медали: ассортимент монопигментных красок ограничен количеством пригодных для живописи пигментов. Оно не может быть бесконечным в отличие от смесей, которых можно сделать сколько угодно.

Тем не менее, мы решили выстроить концепцию серии "Блонье" именно на монопигментных красках. Это отдельная ниша в категории профессиональных художественных красок, в которой работают единицы компаний в мире. Такие краски важны для реставраторов и художников, которые экспериментируют с цветом и создают необходимые оттенки самостоятельно. Мы даем эту возможность российским художникам.

В цене профессиональных красок без наполнителей и имитаций высока доля стоимости пигмента. Поэтому они не могут быть дешевыми. У каждого пигмента есть своя производственная себестоимость, зависящая от внешних тарифов. Мы платим лицензионные платежи за пользование природными ресурсами, оплачиваем расходы на экспедиции и перевозку сырья, в стоимость синтетических пигментов заложены исходные химические компоненты. Плюс к этому присутствует большая составляющая ручного труда. Конечно, предприятие оснащено всеми необходимыми инструментами и электрооборудованием, но очистка сырья, загрузка-выгрузка полуфабркиатов в станки, контроль качества на каждом этапе – это все делается человеком.

Но поскольку большинство используемых пигментов мы производим самостоятельно, внутренняя себестоимость пигмента у нас ниже, чем у предприятий, производящих краски только на покупных материалах. Это дает нам возможность устанавливать розничные цены в несколько раз ниже цен на зарубежные профессиональные серии, что является существенным конкурентным преимуществом.

© Фото предоставлено компанией "Натуральные пигменты" На предприятии по производству художественных красок © Фото предоставлено компанией "Натуральные пигменты" На предприятии по производству художественных красок

– Вы считаете палитру "Блонье" достаточной или планируется выпуск новых красок?

– Мы начали с выпуска основных цветов, так сказать базовой палитры: желтый, красный, синий и т.д. И постепенно добавляем к ней промежуточные оттенки, например фиолетовый, розовый, бирюзовый. На наш взгляд оптимальное количество цветов в монопигментной серии, учитывающей предпочтения всех художников, составляет 60 оттенков. Соответственно, это тот размер палитры, к которому мы стремимся.

– Расскажите о вспомогательных материалах, медиумах, которые вы производите.

– Серия "Блонье" началась с создания художественных масел. Первым продуктом стала льняная олифа, адаптированная к требованиям иконописцев. Для них важны удобство нанесения, скорость высыхания, способность равномерно полимеризоваться в толстом слое. Мы создали специальную олифу для иконописи, которая сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме иконописцев, к нашим пигментам часто обращаются художники, самостоятельно изготавливающие свежие краски для себя, как это делалось 200-300 лет назад. Поэтому следующим шагом стала разработка масел для красок. Была проведена большая работа по изучению старинных рецептур подготовки масел. Некоторые из них приходилось читать на языке оригинала, поскольку русский перевод не передавал всех тонкостей технологии. Чтобы систематизировать все накопленные столетиями знания и выстроить понятный и предсказуемый технологический процесс, мы проанализировали большое количество научных работ, опубликованных современниками. Параллельно сотрудничали с исследовательскими институтами, проводя анализы получаемых по разным технологиям масел. Итогом стала разработка нескольких методик обработки льняных масел, некоторые из которых (художественное и выдержанное) мы производим для продажи. По сути, это масла, созданные на базе исторических рецептур и проверенные столетиями.

Все художники работают в разных техниках, поэтому мы добавили в ассортимент материалов разбавители (традиционный скипидар и апельсиновое эфирное масло для аллергиков), масляный разбавитель в тюбиках, мраморную пасту для пастозной живописи. Но и на этом не останавливаемся. Присматриваемся чего не хватает для работы с нашими красками и создаем новые вспомогательные материалы.

– Многие краски, основанные на натуральных природных минералах, являются родственниками драгоценных и полудрагоценных украшений. Это сапфир, малахит, лазурит, гематит, хрусталь. Расскажите о тех уникальных минералах, которые есть только в вашей линейке продукции.

– Я много времени посвятил научной и практической работе с цветными природными минералами, в том числе драгоценными. Широкое цветовое разнообразие драгоценных камней служит для нас источником вдохновения. А глубокие знания структуры и природы окраски самоцветов открывают возможности создания новых художественных пигментов на их основе. Например, существует редчайший драгоценный камень – неоново-синяя кобальтовая шпинель. Он добывается в очень ограниченном количестве всего в двух месторождениях в мире и ценится, как лучшие образцы всем известных сапфиров. Мы воссоздали его структуру и химический состав в виде одноименного пигмента, имеющего цвет, аналогичный драгоценному камню. Другой пример симбиоза мира самоцветов и живописи – наша краска "Розовый сапфир", для которой мы синтезировали аналог яркого самоцвета.

Некоторые из наших красок не имеют международного кода, характеризующего состав пигмента. Это связано с их редкостью. Например, "волконскоит", зеленый природный минерал, добывается только в России и не попал в международную систему классификации пигментов. "Ладожская серая" – это также региональная горная порода из Карелии, которую ввиду сложного состава нельзя однозначно отнести к тому или иному индексу. Или же "Кобальт пудровый" – красивый нежно-розовый пигмент, который сложен в производстве, из-за чего ранее не использовался в живописи и тоже не включён в международную классификацию.

© Фото предоставлено компанией "Натуральные пигменты" Мельница для измельчения пигментов изнутри © Фото предоставлено компанией "Натуральные пигменты" Мельница для измельчения пигментов изнутри

– А кто ваш покупатель? На запросы какой аудитории вы ориентируетесь?

– Ключевые покупатели красок "Блонье" — художники, которые привыкли работать с профессиональными сериями зарубежных брендов, а также мастера с большим живописным опытом, которым довелось работать с "ленинградскими красками в свинцовых тюбиках". Последние краски – это удивительный феномен на арт-рынке: краски, выпускавшиеся Ленинградским Заводом художественных красок в 1950-1970-е годы. На разработку их рецептур затрачено несколько десятилетий работы научных институтов. И до сих пор они считаются эталоном качества как в России, так и за рубежом.

– Как вы понимаете, что "угадали" с рецептурой, с оттенками? Проводите ли целевые исследования аудитории, а, может быть, сами пишете картины?

– Мы не занимаемся живописью в полном смысле этого слова. Но мы, помимо испытаний по ГОСТу, сами пробуем краски: делаем наброски, смешиваем цвета в разных комбинациях, добавляем различные медиумы, сворачиваем холсты в трубочку, поливаем их водой. Словом, имитируем все возможные ситуации, с которыми могут столкнуться краски в руках художника. И если нам нравится, как ведет себя краска в работе, насколько устойчива она к внешним воздействиям, то запускаем ее в работу и собираем обратную связь. После продажи внимательно изучаем все отзывы и комментарии покупателей. И снова вносим коррективы в рецептуры, если это не ухудшает цвет и прочность краски.

– Художники прошлого самостоятельно изготавливали масляные краски, создавали собственные технологии. Не у всех это получалось. Красочный слой картин Тициана, Вермеера сохранился до наших времен, а, например, некоторые полотна более поздних живописцев потрескались или выцвели. Пользуетесь ли вы секретами старых мастеров?

– Старые мастера от эпохи Возрождения до XIX века были первопроходцами в создании художественных материалов. Технология живописи создавалась методом проб и ошибок. Каждый художник, экспериментировавший с материалами, внес важнейший вклад в ее развитие. Это касается как используемых пигментов, так и медиумов. В эпоху Возрождения технические возможности были ограничены, краски создавались из того, что удавалось найти в природе. XIX век – это время смелых экспериментов: синтез новых пигментов, новые способы подготовки связующего для красок. Например, большой популярностью пользовались медиумы из черного масла, содержащего свинцовый сиккатив. Такие медиумы ускоряли высыхание краски и позволяли быстро писать новые картины. И только время показало какие из материалов и их сочетаний являются устойчивыми, а какие нет. Мы можем наблюдать, что картины, написанные экспериментальными быстросохнущими красками, сохранились хуже, чем работы, в которых использованы медленно сохнущие краски более простого состава.

У современных производителей красок есть безусловное преимущество: возможность увидеть сохранность работ спустя столетия, а также изучить состав материалов, которыми они написаны. Несомненно, мы пользуемся опытом Старых мастеров при разработке методик обработки масла и создании рецептур красок, применяя то, что прошло проверку временем.

© Фто предоставлено компанией "Натуральные пигменты" Измельченный пигмент тщательно перемешивается с маслом © Фто предоставлено компанией "Натуральные пигменты" Измельченный пигмент тщательно перемешивается с маслом

– Кого из живописцев вы особенно любите?

– Мне нравятся ночные пейзажи Архипа Куинджи. А именно то, как мастерски он передавал магию и сияние лунного света. Интересно, что достичь этого ему помогли эксперименты с составом пигментов в красках собственного приготовления. Поэтому, глядя на его работы, во мне ликует и любитель живописи, и технолог. Мне повезло соединить в себе две страсти — науку и искусство. Каждый день я вижу, как минералы, которые изучал как геолог, становятся инструментом для создания новых шедевров. Это и есть настоящее волшебство.

– Интересно ли вам создание собственного арт-комьюнити по аналогии с некоторыми арт-маркетами?

– С момента появления бренда "Блонье" мы ведем каналы в социальных сетях, в которых помимо новостей компании рассказываем о художественных материалах через призму их применения известными живописцами. Аудитория каналов устойчиво растет. Читатели делятся познавательными публикациями с друзьями и своими подписчиками. Надеемся, что со временем это направление станет базой для формирования оффлайн-сообщества, в котором иконописцы и художники смогут узнавать полезные для себя особенности материалов и делиться друг с другом опытом их использования.

– Алексей, любой бизнес стремится к развитию. Какие цели вы ставите перед компанией?