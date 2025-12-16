Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военных, освободивших Новоплатоновку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 16.12.2025 (обновлено: 13:11 16.12.2025)
Белоусов поздравил военных, освободивших Новоплатоновку
Белоусов поздравил военных, освободивших Новоплатоновку
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил освободивших Новоплатоновку в Харьковской области военнослужащих группировки "Запад", сообщило министерство обороны РИА Новости, 16.12.2025
Белоусов поздравил военных, освободивших Новоплатоновку

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил освободивших Новоплатоновку в Харьковской области военнослужащих группировки "Запад", сообщило министерство обороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 12-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова полка имени П.П. Полубоярова с освобождением населенного пункта Новоплатоновка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Глава российского военного ведомства отметил, что на всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма.
"Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине", – подчеркнул Белоусов.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей России.
