Белоусов поздравил военных, освободивших Новоплатоновку

Глава российского военного ведомства отметил, что на всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма.

"Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине", – подчеркнул Белоусов.