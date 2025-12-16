Рейтинг@Mail.ru
Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 16.12.2025 (обновлено: 18:50 16.12.2025)
Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями
Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями - РИА Новости, 16.12.2025
Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями
Пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
россия
украина
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
специальная военная операция на украине
белоруссия
вооруженные силы украины
россия
украина
белоруссия
в мире, россия, украина, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), белоруссия, вооруженные силы украины, дмитрий лубинец
В мире, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Лубинец
Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями

Группа из 15 находившихся на Украине россиян воссоединилась с семьями

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России. 16 декабря 2025 года
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России. 16 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России. 16 декабря 2025 года
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек — РИА Новости. Пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Их отвезут обратно на Родину по домашним адресам.
Семью из пяти человек не удалось вернуть на Украину из-за обстрела Херсонской области со стороны ВСУ, Россия будет запрашивать режим тишины.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России
Встреча прошла сегодня на белорусско-украинской границе при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и посредничестве Международного комитета Красного Креста.
Накануне Москалькова сообщила, что Москва и Киев смогли наладить алгоритм взаимодействия для воссоединения семей. Обсуждение этого вопроса длилось почти полгода.
Сейчас на повестке встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом — вопрос возвращения 12 жителей Курской области. Кроме того, российская сторона ждет ответа от Киева о готовности забрать шестерых украинцев, вывезенных военнослужащими в Курск из зоны боевых действий.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Москалькова заявила о готовности помочь уголовно преследуемым на Украине
Вчера, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)БелоруссияВооруженные силы УкраиныДмитрий Лубинец
 
 
