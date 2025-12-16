Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России. 16 декабря 2025 года

Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек — РИА Новости. Пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.

Их отвезут обратно на Родину по домашним адресам.

Семью из пяти человек не удалось вернуть на Украину из-за обстрела Херсонской области со стороны ВСУ , Россия будет запрашивать режим тишины.

Встреча прошла сегодня на белорусско-украинской границе при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Накануне Москалькова сообщила, что Москва и Киев смогли наладить алгоритм взаимодействия для воссоединения семей. Обсуждение этого вопроса длилось почти полгода.