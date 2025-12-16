Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек — РИА Новости. Пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Их отвезут обратно на Родину по домашним адресам.
Семью из пяти человек не удалось вернуть на Украину из-за обстрела Херсонской области со стороны ВСУ, Россия будет запрашивать режим тишины.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России
Встреча прошла сегодня на белорусско-украинской границе при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и посредничестве Международного комитета Красного Креста.
Накануне Москалькова сообщила, что Москва и Киев смогли наладить алгоритм взаимодействия для воссоединения семей. Обсуждение этого вопроса длилось почти полгода.
Сейчас на повестке встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом — вопрос возвращения 12 жителей Курской области. Кроме того, российская сторона ждет ответа от Киева о готовности забрать шестерых украинцев, вывезенных военнослужащими в Курск из зоны боевых действий.