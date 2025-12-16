Рейтинг@Mail.ru
Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке - РИА Новости, 16.12.2025
04:40 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/banki-2062273343.html
Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке
Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке - РИА Новости, 16.12.2025
Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке
Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке до ближайшего решения совета директоров Банка России по ключевой ставке, выяснило РИА... РИА Новости, 16.12.2025
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сбер
абсолют банк
экономика, центральный банк рф (цб рф), сбер, абсолют банк
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер, Абсолют Банк
Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке

РИА Новости: большинство банков не планируют понижать ставки по ипотеке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО "Сбербанк"
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО "Сбербанк". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке до ближайшего решения совета директоров Банка России по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив банки.
Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 19 декабря.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В ВТБ рассказали, когда начнет просыпаться спрос на рыночную ипотеку
30 ноября, 07:26
В пресс-службе ВТБ сообщили, что решения о дальнейших изменениях будут приниматься на основе конъюнктуры рынка и действий Банка России, а последний раз банк пересматривал условия своих ипотечных программ и кредитов наличными в сентябре.
"Сбер" также внимательно следит за решениями ЦБ в отношении ключевой ставки и оперативно реагирует на них в интересах своих клиентов. Более того, за год "Сбер" снизил ставки по базовым ипотечным программам уже 7 раз. "Дальнейшие действия банка будут зависеть от кредитно-денежной политики ЦБ", - пояснили в пресс-службе кредитной организации.
Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич пояснил, по каким причинам банк не планирует корректировать ставку по рыночной ипотеке в ближайшее время - он связывает это с ростом стоимости привлечения средств с рынка.
Инструменты и деньги. - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Эксперты дали прогноз по рыночной ипотеке
1 декабря, 08:29
"Снижение ключевой ставки было 0,5 процентного пункта, это был минимальный шаг, который существенно не повлиял на ожидания рынка и на уровень ставок. А в декабре конкуренция за средства клиентов, в том числе по причине сезонного фактора, выросла. Это привело к повышению ставок по вкладам, то есть стоимость ресурсов для банка в декабре не снизилась, а наоборот, - выросла, поэтому пока ресурса для снижения ставок нет. Это станет возможным, когда ставки по депозитам и накопительным счетам снова пойдут вниз", - пояснил он.
В Т-Банке также не планируется изменение ипотечных ставок перед заседанием ЦБ, при этом аналитики отмечают рост спроса на ипотеку. "По итогам четвертого квартала 2025 года наблюдается почти двукратное увеличение спроса по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.
Директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина также подтвердила планы банка не менять ставки по ипотеке. "Мы оценим целесообразность коррекции ставок после заседания Банка России", - сказала она.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ставки по ипотеке в 2026 году: прогнозы, сценарии и что ждать заемщикам
2 декабря, 12:20
"На текущий момент (до заседания Банка России по ключевой ставке, запланированного на 19.12.2025), банк не планирует снижать процентные ставки по ипотечным программам", - сообщила руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко.
Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков пояснил, что ипотека – долгосрочный продукт, ставки по которому зависят от рыночной конъюнктуры. "Мы внимательно следим за макроэкономическими изменениями и действиями регулятора", - добавил он.
По словам Косякова, в 2025 году в условиях высоких рыночных ставок основным драйвером роста ипотеки остаются льготные ипотечные программы. "При этом на спрос влияет ужесточение условий по этим программам с 2024 года (завершение безадресной льготной ипотеки, корректировка параметров в Семейной и ИТ-ипотеке)", - пояснил он.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам
13 декабря, 02:54
 
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер, Абсолют Банк
 
 
