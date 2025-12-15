Зеленский должен пригласить Польшу за стол переговоров, заявил Навроцкий

ВАРШАВА, 15 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский должен настоять на том, чтобы Польша была за столом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России и США, считает польский президент Кароль Навроцкий.
"Я не ожидаю никаких заявлений", - сказал он в интервью порталу Wirtualna Polska. "Однако, я думаю, было бы уместно и правильно со стороны Владимира Зеленского высказаться об этом с самого начала. Это именно то партнерство, которого мы ждем", - добавил Навроцкий.
По его словам, именно Зеленский должен быть в первую очередь заинтересован в присутствии Польши за столом переговоров. "Так было бы, если бы наши отношения были должным образом структурированы. Между тем, Зеленский рассматривает Польшу как стабильный, очевидный актив, в отношении которого не требуется никаких особых действий, и он гораздо охотнее взаимодействует с западноевропейскими лидерами", - констатировал президент.
Ранее Зеленский пригласил президента Польши Кароля Навроцкого посетить Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу президентов в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
На фоне ведущихся между Россией, США и Украиной переговоров по урегулированию украинского конфликта Евросоюз ощущает геополитическую маргинализацию. Ключевые контуры урегулирования обсуждаются, как считают в Брюсселе, на оси Вашингтон – Москва. Устранение ЕС от прямого диалога вызывает фрустрацию в европейских столицах и воспринимается как пренебрежение его ролью и суверенитетом.