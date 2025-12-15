Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025

Зеленский должен пригласить Польшу за стол переговоров, заявил Навроцкий
14:59 15.12.2025
Зеленский должен пригласить Польшу за стол переговоров, заявил Навроцкий
Зеленский должен пригласить Польшу за стол переговоров, заявил Навроцкий
в мире, польша, россия, сша, владимир зеленский, кароль навроцкий, анджей дуда, евросоюз, дело миндича
В мире, Польша, Россия, США, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Евросоюз, Дело Миндича
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский должен настоять на том, чтобы Польша была за столом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России и США, считает польский президент Кароль Навроцкий.
"Я не ожидаю никаких заявлений", - сказал он в интервью порталу Wirtualna Polska. "Однако, я думаю, было бы уместно и правильно со стороны Владимира Зеленского высказаться об этом с самого начала. Это именно то партнерство, которого мы ждем", - добавил Навроцкий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского
5 декабря, 14:03
По его словам, именно Зеленский должен быть в первую очередь заинтересован в присутствии Польши за столом переговоров. "Так было бы, если бы наши отношения были должным образом структурированы. Между тем, Зеленский рассматривает Польшу как стабильный, очевидный актив, в отношении которого не требуется никаких особых действий, и он гораздо охотнее взаимодействует с западноевропейскими лидерами", - констатировал президент.
Как указал Навроцкий, он все еще мечтает принять участие в переговорах о мире на высшем уровне с США, Россией, Украиной. "Это была моя мечта тогда, и она остается таковой и сегодня. Это естественно, учитывая регион, где происходит конфликт", - сказал он.
Ранее Зеленский пригласил президента Польши Кароля Навроцкого посетить Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу президентов в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
На фоне ведущихся между Россией, США и Украиной переговоров по урегулированию украинского конфликта Евросоюз ощущает геополитическую маргинализацию. Ключевые контуры урегулирования обсуждаются, как считают в Брюсселе, на оси Вашингтон – Москва. Устранение ЕС от прямого диалога вызывает фрустрацию в европейских столицах и воспринимается как пренебрежение его ролью и суверенитетом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Киев просит о встрече Зеленского с президентом Польши, заявил посол Украины
12 декабря, 12:48
 
В мире, Польша, Россия, США, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Евросоюз, Дело Миндича
 
 
