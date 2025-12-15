Экс-зампрокурора Белгородской области не признал вину в получении взятки

Рейтинг@Mail.ru
07:08 15.12.2025
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов не признает вину в получении взятки, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов не признает вину в получении взятки, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - ред.), вину в инкриминируемом преступлении не признал", - сказано в документе.
В настоящее время Смирнов находится в СИЗО. Как указано в документе, из-за ареста он не может платить алименты на ребенка, скоро образуется задолженность за три месяца.
Обвиняемый просил суд смягчить меру пресечения, чтобы он мог найти работу, поскольку из прокуратуры его уволили.
"В случае избрания иной меры пресечения: домашнего ареста или запрета определенных действий ... у меня будет возможность оказывать какую-либо материальную помощь, устроиться дистанционно на какую-либо работу, применить свои юридические познания", - цитируются там позиция Смирнова.
Тем не менее, суд оставил его в СИЗО до марта следующего года.
Ранее белгородская областная прокуратура сообщила, что Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры.
В релизе прокуратуры Белгородской области отмечается, что с марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал городским прокурором во Всеволожске в Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.
