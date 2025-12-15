https://ria.ru/20251215/volgograd-2062189390.html
Одна из пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области умерла
Одна из четырех пострадавших при взрыве бытового газа в городе Петров Вал Волгоградской области скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
волгоград
взрыв газа в волгоградской области
волгоград
