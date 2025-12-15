Рейтинг@Mail.ru
Одна из пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области умерла
17:23 15.12.2025
Одна из пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области умерла
Одна из пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области умерла
происшествия, волгоград, взрыв газа в волгоградской области
Происшествия, Волгоград, Взрыв газа в Волгоградской области
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 15 дек – РИА Новости. Одна из четырех пострадавших при взрыве бытового газа в городе Петров Вал Волгоградской области скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
МЧС РФ 11 декабря сообщило, что при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров. По данным властей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
«

"Женщина, находившаяся в отделении реанимации Центральной городской больницы №1 города Камышина, несмотря на все предпринятые врачами меры, умерла от полученных тяжелых травм, не совместимых с жизнью", - сообщили в комитете РИА Новости.

По словам собеседника агентства, трое других пациентов, в том числе ребенок, продолжают лечение в больнице Волгограда.
