В "Тампе" надеются, что Василевский восстановится до рождественской паузы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер выразил надежду на то, что российский вратарь Андрей Василевский сможет восстановиться до паузы на рождественские праздники, сообщает со ссылкой на тренера журналистка Гэбби Ширли в соцсети Х.

Обладатель "Везина Трофи" 2019 года Василевский в текущем сезоне провел 19 матчей, из которых выиграл с командой 11, он в среднем отражал 91,7% бросков по воротам, также на его счету один шатаут.