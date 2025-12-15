Рейтинг@Mail.ru
В "Тампе" надеются, что Василевский восстановится до рождественской паузы
Хоккей
 
20:16 15.12.2025
В "Тампе" надеются, что Василевский восстановится до рождественской паузы
В "Тампе" надеются, что Василевский восстановится до рождественской паузы - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
В "Тампе" надеются, что Василевский восстановится до рождественской паузы
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер выразил надежду на то, что российский вратарь Андрей Василевский сможет... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
хоккей
тампа-бэй лайтнинг
андрей василевский
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг, андрей василевский, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Тампа-Бэй Лайтнинг, Андрей Василевский, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
В "Тампе" надеются, что Василевский восстановится до рождественской паузы

В "Тампе" выразили надежду на возвращение Василевского до паузы на Рождество

Андрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Социальные сети Tampa-Bay Lightning
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер выразил надежду на то, что российский вратарь Андрей Василевский сможет восстановиться до паузы на рождественские праздники, сообщает со ссылкой на тренера журналистка Гэбби Ширли в соцсети Х.
"Тампа" поместила Василевского в список травмированных 8 декабря, последний матч в регулярном чемпионате он провел 2 декабря - против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:2).
Клубу до Рождества предстоит провести четыре матча: против "Флориды Пантерз" (15 декабря), "Лос-Анджелес Кингз" (18 декабря), "Каролины Харрикейнз" (20 декабря) и "Сент-Луис Блюз" (22 декабря).
Обладатель "Везина Трофи" 2019 года Василевский в текущем сезоне провел 19 матчей, из которых выиграл с командой 11, он в среднем отражал 91,7% бросков по воротам, также на его счету один шатаут.
ХоккейТампа-Бэй ЛайтнингАндрей ВасилевскийНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
