Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине

Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине

© Getty Images / Bundesregierung/Guido Bergmann Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине

На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. США потребовали от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса, пишет AFP со ссылкой на источники.



"США требуют от Украины "вывести войска"..." — говорится в публикации.

В материале отмечается, что Киев не соглашается с этим требованием.



Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.