Специальная военная операция на Украине
 
16:00 15.12.2025 (обновлено: 16:12 15.12.2025)
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах

AFP сообщила, что США потребовали от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. США потребовали от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса, пишет AFP со ссылкой на источники.

"США требуют от Украины "вывести войска"..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Источники в Киеве раскрыли попытку Зеленского обмануть Трампа
11:17
В материале отмечается, что Киев не соглашается с этим требованием.

Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Уиткофф по их итогам заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован на утро понедельника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
08:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДонбассВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
