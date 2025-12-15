https://ria.ru/20251215/ukraina-2062166063.html
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах - РИА Новости, 15.12.2025
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах
США потребовали от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса, пишет AFP со ссылкой на источники. "США требуют от Украины "вывести войска"..." — говорится в... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:00:00+03:00
2025-12-15T16:00:00+03:00
2025-12-15T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
донбасс
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062135185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd20fca103ed3ea54cd3d2a81744caa6.jpg
https://ria.ru/20251215/zelenskiy-2062080752.html
https://ria.ru/20251215/zelenskiy-2062039989.html
сша
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062135185_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_c41ea75a6bd9f829897a311063526095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, донбасс, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах
AFP сообщила, что США потребовали от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. США потребовали от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса, пишет AFP со ссылкой на источники.
"США требуют от Украины "вывести войска"..." — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Киев не соглашается с этим требованием.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа
и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Уиткофф по их итогам заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован на утро понедельника.