Трамп доволен ходом переговоров по Украине, сообщили СМИ
15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 15.12.2025
Трамп доволен ходом переговоров по Украине, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Трамп доволен нынешним положением вещей," - пишет издание со ссылкой на чиновника.
Он также добавил, что Вашингтон считает итоги переговоров действительно позитивными.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах
16:00
16:00
 
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
 
 
