Трамп доволен ходом переговоров по Украине, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского РИА Новости, 15.12.2025
сша
украина
