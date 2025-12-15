Рейтинг@Mail.ru
Toyota зарегистрировала еще один товарный знак в России - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/toyota-2062143803.html
Toyota зарегистрировала еще один товарный знак в России
Toyota зарегистрировала еще один товарный знак в России - РИА Новости, 15.12.2025
Toyota зарегистрировала еще один товарный знак в России
Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать еще один товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:41:00+03:00
2025-12-15T14:41:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
toyota corolla
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152684/17/1526841749_0:69:3001:1757_1920x0_80_0_0_0628c486039a5600eb051177fa6d7782.jpg
https://ria.ru/20251205/babkina-2059932198.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152684/17/1526841749_0:0:2733:2049_1920x0_80_0_0_09abd26f95e4fd202894fc899d39e813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), toyota corolla, экономика
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Toyota Corolla, Экономика
Toyota зарегистрировала еще один товарный знак в России

Роспатент зарегистрировал еще один товарный знак Toyota

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать еще один товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Ранее компании удалось зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц.
Согласно документам, японский автоконцерн подал заявку на регистрацию товарного знака Toyota Yaris в марте 2025 года, в декабре Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Под этим брендом компания хочет продавать в России легковые автомобили, фургоны, фуры внедорожники, грузовики и электромобили.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
Народная артистка России Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России
5 декабря, 03:01
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Toyota CorollaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала