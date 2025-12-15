Тарасова заявила, что чемпионат России не "погибнет" без Акатьевой

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Отсутствие фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России не скажется на турнире, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В понедельник источник сообщил РИА Новости, что Акатьева не выступит на чемпионате России, который пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря. 18-летняя спортсменка отсутствует в тренировочных группах. Ее заменит Мария Мазур.
"Наверное, по болезни снялась. Но на Софье Акатьевой турнир не делается и не держится. Конечно, интересно было бы посмотреть. Нельзя говорить, что из-за одного человека погибнет весь чемпионат России. Я лично люблю чемпионат России больше, чем чемпионат Европы. У нас очень серьезная, настоящая борьба и выявление новых прекрасных спортсменов", - сказала Тарасова.
Акатьева является чемпионкой России (сезон-2022/23), фигуристка владеет несколькими видами ультра-си. Она тренируется у Этери Тутберидзе.