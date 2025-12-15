Рейтинг@Mail.ru
Тарасова заявила, что чемпионат России не "погибнет" без Акатьевой - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:47 15.12.2025 (обновлено: 19:54 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/tarasova-2062226777.html
Тарасова заявила, что чемпионат России не "погибнет" без Акатьевой
Тарасова заявила, что чемпионат России не "погибнет" без Акатьевой - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Тарасова заявила, что чемпионат России не "погибнет" без Акатьевой
Отсутствие фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России не скажется на турнире, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T19:47:00+03:00
2025-12-15T19:54:00+03:00
фигурное катание
спорт
софья акатьева
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896717371_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_0516ed02aa25c0925bdafbcb5d3bc1b3.jpg
/20251215/plyuschenko-2062120830.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896717371_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_506843122d7a51093f17bd5445485bbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, софья акатьева, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, Софья Акатьева, Татьяна Тарасова
Тарасова заявила, что чемпионат России не "погибнет" без Акатьевой

Тарасова заявила, что снятие Акатьевой не скажется на уровне чемпионата России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСофья Акатьева
Софья Акатьева - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Отсутствие фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России не скажется на турнире, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В понедельник источник сообщил РИА Новости, что Акатьева не выступит на чемпионате России, который пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря. 18-летняя спортсменка отсутствует в тренировочных группах. Ее заменит Мария Мазур.
"Наверное, по болезни снялась. Но на Софье Акатьевой турнир не делается и не держится. Конечно, интересно было бы посмотреть. Нельзя говорить, что из-за одного человека погибнет весь чемпионат России. Я лично люблю чемпионат России больше, чем чемпионат Европы. У нас очень серьезная, настоящая борьба и выявление новых прекрасных спортсменов", - сказала Тарасова.
Акатьева является чемпионкой России (сезон-2022/23), фигуристка владеет несколькими видами ультра-си. Она тренируется у Этери Тутберидзе.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
Вчера, 13:45
 
Фигурное катаниеСпортСофья АкатьеваТатьяна Тарасова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала