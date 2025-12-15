BN Group будет строить дома из CLT-панелей в Мурманской области

МОСКВА, 15 декабря – РИА Новости. BN Group подписала соглашение с Мурманской областью о возведении в регионе жилья из CLT-панелей (многослойных клееных деревянных панелей), компания намерена приступить к строительству в 2026 году, сообщила в понедельник на круглом столе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" гендиректор компании Ольга Иванова.

"Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между Мурманской областью и BN Group в рамках которого к началу следующего года мы планируем получить документы на четыре проекта из CLT-панелей, в том числе восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, коттеджного поселка и двух туристических объектов", - сказала она.

По словам Ивановой, первый в России восьмиэтажный дом из CLT-панелей компания планирует построить в центре Мурманска. Также планируется возведение нескольких туристических объектов в Кольском округе у водных объектов и поселка ИЖС на более чем 370 домовладений недалеко от Мурманска.

Замгубернатора Мурманской области Ольга Вовк подчеркнула, что в условиях короткого северного лета принципиально важно сокращение сроков в жилищном строительстве. Технологии домостроения из CLT-панелей позволяют возводить теплый контур зданий за несколько месяцев, что может заметно ускорить ввод жилых и социальных объектов в регионе, подчеркнула она.

"Мы очень надеемся, что к лету 2026 года BN Group сможет выйти на площадку. Последовательность строительства объектов определит их проектная готовность и объем инвестиций", - сказала она.