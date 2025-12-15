Рейтинг@Mail.ru
США стали глубже понимать позицию России по Украине, заявил Лавров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 15.12.2025
США стали глубже понимать позицию России по Украине, заявил Лавров
США стали глубже понимать позицию России по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
США стали глубже понимать позицию России по Украине, заявил Лавров
Последние контакты с США вселяют надежду, что они стали глубже понимать позицию России по украинскому конфликту - понимать, что нужно сделать, чтобы он был... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:51:00+03:00
2025-12-15T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
украина, россия, сша, сергей лавров, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Мирный план США по Украине
США стали глубже понимать позицию России по Украине, заявил Лавров

Лавров: контакты с США дают надежду, что они стали глубже понимать позицию РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Последние контакты с США вселяют надежду, что они стали глубже понимать позицию России по украинскому конфликту - понимать, что нужно сделать, чтобы он был урегулирован надежно и устойчиво, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы пытаются разобраться. Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием. Поэтому процесс идет", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
США хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта, заявил Лавров
11 апреля, 10:15
Министр добавил, что для разрешения украинского конфликта необходимо "удалить" его первопричины.
"Хорошо, что американцы это поняли. Они четко сказали, что никакого НАТО на Украине быть не может, что те земли, где столетиями жили русские, должны снова стать российскими, что русский язык, культура, права канонической Украинской православной церкви должны быть восстановлены", - отметил он.
Лавров подчеркнул, что первопричинами конфликта на Украине являются угрозы России, которые создавались путем продвижения НАТО на восток к российским границам и втягивания в альянс Украины, отказ обсуждать предложения Москвы о коллективных встречных мерах безопасности.
"Угрозой также является уничтожение всего русского на тех землях, которые столетиями были землями русского народа, культуры, истории, но оказались волей исторической случайности в составе Украины", - заключил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В переговорах с США по Украине устранены все недопонимания, заявил Лавров
11 декабря, 11:45
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
