США стали глубже понимать позицию России по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Последние контакты с США вселяют надежду, что они стали глубже понимать позицию России по украинскому конфликту - понимать, что нужно сделать, чтобы он был урегулирован надежно и устойчиво, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американцы пытаются разобраться. Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием. Поэтому процесс идет", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации " Гостелерадио Ирана ".

Министр добавил, что для разрешения украинского конфликта необходимо "удалить" его первопричины.

"Хорошо, что американцы это поняли. Они четко сказали, что никакого НАТО на Украине быть не может, что те земли, где столетиями жили русские, должны снова стать российскими, что русский язык, культура, права канонической Украинской православной церкви должны быть восстановлены", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что первопричинами конфликта на Украине являются угрозы России , которые создавались путем продвижения НАТО на восток к российским границам и втягивания в альянс Украины, отказ обсуждать предложения Москвы о коллективных встречных мерах безопасности.