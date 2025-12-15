Российский боец рассказал, как уничтожали БПЛА "Баба-Яга"

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Старший оператор-разведчик с позывным "Буран" рассказал о том, как с воздуха выявлялись позиции ВСУ, фиксировалась работа БПЛА "Баба-Яга" и обеспечивался безопасный заход штурмовых групп в Варваровку в Запорожской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

Военнослужащие группировки войск РФ "Восток" освободили населённый пункт Варваровка в Запорожской области , ранее об этом сообщило Минобороны РФ

"Мы летим, наблюдаем, выявляем позиции врага. И тут видим — "Баба-Яга" в воздухе. Сразу передаём оперативные данные, всё происходит очень быстро. FPV-расчёты сразу начинают движение за ней — либо уже работают по своим задачам, либо получают информацию, что "Баба-Яга" вышла в воздух. FPV-расчёты сбивают её на подлёте к населённому пункту или в лесополосе", - сказал военнослужащий РФ.

По его подсчетам, было сбито около 70-ти таких БПЛА, из них в районе Варваровки — пять, все цели уничтожены.

"С "Мавика" наблюдали, докладывали, вели штурмовые группы. Были путанки и заминированные тропы. Группы заходили, слушая команды, зашли без потерь и закрепились в домах", - добавил "Буран".