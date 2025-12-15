Рейтинг@Mail.ru
WSJ: несколько лидеров ЕС хотят присоединиться к переговорам по Украине
10:44 15.12.2025
WSJ: несколько лидеров ЕС хотят присоединиться к переговорам по Украине
WSJ: несколько лидеров ЕС хотят присоединиться к переговорам по Украине
Несколько лидеров европейских стран хотят присоединиться к переговорам по урегулированию на Украине в понедельник, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 15.12.2025
WSJ: несколько лидеров ЕС хотят присоединиться к переговорам по Украине

WSJ: несколько лидеров ЕС хотят присоединиться к переговорам по Украине в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несколько лидеров европейских стран хотят присоединиться к переговорам по урегулированию на Украине в понедельник, пишет газета Wall Street Journal.
В воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ: переговоры в ФРГ стали самым подробным обсуждением мира на Украине
09:35
"Переговоры продолжатся в понедельник, и несколько европейских лидеров планируют присоединиться", - пишет издание.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"На грани выживания": в США изумились катастрофической ситуации на Украине
06:38
 
