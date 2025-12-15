Рейтинг@Mail.ru
Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 15.12.2025 (обновлено: 17:24 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/slovo-2062169276.html
Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года
Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года - РИА Новости, 15.12.2025
Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года
Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин "слоп" (slop). РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:10:00+03:00
2025-12-15T17:24:00+03:00
в мире
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062189242_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_15de049223b33ffd105a75375278acd9.jpg
https://ria.ru/20251211/slovo-2061279324.html
https://ria.ru/20251201/slovo-2058823001.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062189242_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_85e6ee5f14f7e283df2e92071af96acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, общество
В мире, Общество
Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

Американский словарь Merriam-Webster назвал "слоп" словом 2025 года

© Getty Images / Brandon BellСловарь Merriam-Webster
Словарь Merriam-Webster - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / Brandon Bell
Словарь Merriam-Webster. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин "слоп" (slop).
"Редакторы Merriam-Webster выбрали slop словом 2025 года", - указывается на сайте словаря.
Словари - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Грамота.ру" назвала слово 2025 года
11 декабря, 07:01
По данным Merriam-Webster, это слово означает низкокачественный цифровой контент, создаваемый, как правило, в больших количествах и с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
К "слопу" 2025 года словарь причисляет абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные медиапродукты, сгенерированные с помощью ИИ.
© AP Photo / AP Illustration / Peter Hamlin"Слоп" стал словом года по версии словаря Merriam-Webster
Слоп стал словом года по версии словаря Merriam-Webster - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / AP Illustration / Peter Hamlin
"Слоп" стал словом года по версии словаря Merriam-Webster
Отмечается, что само слово возникло ещё в XVIII веке и тогда оно означало слякоть, грязь. Позже, в XIX столетии, оно приобрело значение помоев и отбросов, а затем начало обозначать мусор вообще.
Среди других слов и выражений, которые часто фигурировали в поисковых запросах, словарь выделяет такие, как "манипулирование избирательными округами" (gerrymander), "потрогать траву" (touch grass, заниматься обычными делами в реальном мире, а не проводить много времени онлайн), "показной" (performative), "пошлина" (tariff) и другие.
Оксфордский словарь английскго языка - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Оксфордский словарь назвал слово года
1 декабря, 04:17
 
В миреОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала