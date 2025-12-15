Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Американский словарь Merriam-Webster Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин "слоп" (slop).

"Редакторы Merriam-Webster выбрали slop словом 2025 года", - указывается на сайте словаря.

По данным Merriam-Webster, это слово означает низкокачественный цифровой контент, создаваемый, как правило, в больших количествах и с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

К "слопу" 2025 года словарь причисляет абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные медиапродукты, сгенерированные с помощью ИИ.

© AP Photo / AP Illustration / Peter Hamlin "Слоп" стал словом года по версии словаря Merriam-Webster

Отмечается, что само слово возникло ещё в XVIII веке и тогда оно означало слякоть, грязь. Позже, в XIX столетии, оно приобрело значение помоев и отбросов, а затем начало обозначать мусор вообще.