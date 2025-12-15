Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин "слоп" (slop).
"Редакторы Merriam-Webster выбрали slop словом 2025 года", - указывается на сайте словаря.
По данным Merriam-Webster, это слово означает низкокачественный цифровой контент, создаваемый, как правило, в больших количествах и с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
К "слопу" 2025 года словарь причисляет абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные медиапродукты, сгенерированные с помощью ИИ.
"Слоп" стал словом года по версии словаря Merriam-Webster
© AP Photo / AP Illustration / Peter Hamlin
"Слоп" стал словом года по версии словаря Merriam-Webster
Отмечается, что само слово возникло ещё в XVIII веке и тогда оно означало слякоть, грязь. Позже, в XIX столетии, оно приобрело значение помоев и отбросов, а затем начало обозначать мусор вообще.
Среди других слов и выражений, которые часто фигурировали в поисковых запросах, словарь выделяет такие, как "манипулирование избирательными округами" (gerrymander), "потрогать траву" (touch grass, заниматься обычными делами в реальном мире, а не проводить много времени онлайн), "показной" (performative), "пошлина" (tariff) и другие.
