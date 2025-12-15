Резидент "Сколково" создал технологию работы с трудноизвлекаемыми запасами

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания-резидент "Сколково", работающая в области нефтепромысловой химии, создала новую технологию для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти, сообщает пресс-служба технопарка.

Как заявляет компания-разработчик ООО НПП "НефтеХимСинтез", благодаря использованию новой технологии добыча увеличивается в среднем на 10-17% без проведения сложных и дорогостоящих геолого-технических операций.

Решение, разработанное ООО НПП "НефтеХимСинтез", представляет собой сложную химическую композицию, которая делает процесс вытеснения нефти водой эффективнее: улучшает ее контакт с породой, снимает тонкие пленки углеводородов со стенок пор и открывает доступ к слабопроницаемым участкам пласта, где нефть обычно остается недоступной, говорится в сообщении.

"Ключевой эффект достигается при ее использовании в составе вод системы поддержания пластового давления. Композиция снижает поверхностное натяжение на границе "нефть – вода", повышает подвижность нефти и улучшает ее вытеснение водой — в том числе из зон с низкой проницаемостью. По сути, система начинает "видеть" те участки пласта, которые ранее оставались застойными, и обеспечивает вовлечение в добычу дополнительного объема сырья", - пояснили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, по оценкам участников нефтегазового рынка, сегодня более 60% национальных запасов нефти относятся к категории трудноизвлекаемых. По мере истощения традиционных месторождений их доля будет расти, поэтому развитие технологий для работы с трудноизвлекаемых запасами является одним из приоритетов новой Энергетической стратегии России до 2050 года.

В технопарке "Сколково" НПП "НефтеХимСинтез" инвестирует в фундаментальные исследования и разработку высокотехнологичных реагентов для нефтепромысловой химии, развивая нишу высокоспециализированных решений. Работа ведется в собственной лаборатории, оснащенной передовым оборудованием для аналитических и физико-химических исследований.

Среди других продуктов компании - реагенты для удаления сероводорода и меркаптанов из углеводородных сред. Эта технология нефтеочистки основана на прямой конверсии сернистых соединений в стабильные формы в потоке сырья, что позволяет отказаться от многостадийной очистки и избежать образования сернисто-щелочных отходов.

"Компания получила свыше 4,5 миллиона рублей грантовой поддержки на проведение испытаний, исследований, анализа и сертификации, а также на создание прототипа или опытного образца продукта. В прошлом году резидент стал лидером технопарка "Сколково" по объему выручки, получив более 4 миллиардов рублей и перечислив свыше 1 миллиарда рублей налогов в бюджеты разных уровней", – приводятся в сообщении слова директора направления "нефтегаз" Центра развития промышленных технологий Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Андрея Викторова.

Как отметил сооснователь НПП "НефтеХимСинтез" Андрей Кулаков, фундаментальная наука – основа развития компании, полноценный элемент операционной модели. "Каждый успешный проект компании – прямой результат научного поиска и глубокого понимания процессов, которые происходят в пласте и в сырье. Наши технологии влияют не только на работу конкретного месторождения, но и на эффективность всей отрасли", - подчеркнул он.

В свою очередь, другой сооснователь компании Владимир Пузанков отметил, что они пришли в 2017 году в Сколково, "потому что увидели здесь оптимальные условия для работы нашей лаборатории".