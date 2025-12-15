Рейтинг@Mail.ru
Резидент "Сколково" создал технологию работы с трудноизвлекаемыми запасами - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 15.12.2025 (обновлено: 18:10 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/skolkovo-2061079835.html
Резидент "Сколково" создал технологию работы с трудноизвлекаемыми запасами
Резидент "Сколково" создал технологию работы с трудноизвлекаемыми запасами - РИА Новости, 15.12.2025
Резидент "Сколково" создал технологию работы с трудноизвлекаемыми запасами
Компания-резидент "Сколково", работающая в области нефтепромысловой химии, создала новую технологию для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти, сообщает... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:49:00+03:00
2025-12-15T18:10:00+03:00
технологии
россия
андрей кулаков
сколково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988909966_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bd720b82985d44f29944cbfedda1d214.jpg
https://ria.ru/20251128/skolkovo-2058477103.html
https://ria.ru/20251204/kompaniya-2059855829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988909966_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_4ec7a5c7f0ba05fe4fe55c2f61dc2bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, андрей кулаков, сколково
Технологии, Россия, Андрей Кулаков, Сколково

Резидент "Сколково" создал технологию работы с трудноизвлекаемыми запасами

© iStock.com / Михаил РуденкоУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© iStock.com / Михаил Руденко
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания-резидент "Сколково", работающая в области нефтепромысловой химии, создала новую технологию для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти, сообщает пресс-служба технопарка.
Как заявляет компания-разработчик ООО НПП "НефтеХимСинтез", благодаря использованию новой технологии добыча увеличивается в среднем на 10-17% без проведения сложных и дорогостоящих геолого-технических операций.
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Юрий Хаханов: резиденты Сколково активно разрабатывают тему безопасности
28 ноября, 19:06
Решение, разработанное ООО НПП "НефтеХимСинтез", представляет собой сложную химическую композицию, которая делает процесс вытеснения нефти водой эффективнее: улучшает ее контакт с породой, снимает тонкие пленки углеводородов со стенок пор и открывает доступ к слабопроницаемым участкам пласта, где нефть обычно остается недоступной, говорится в сообщении.
"Ключевой эффект достигается при ее использовании в составе вод системы поддержания пластового давления. Композиция снижает поверхностное натяжение на границе "нефть – вода", повышает подвижность нефти и улучшает ее вытеснение водой — в том числе из зон с низкой проницаемостью. По сути, система начинает "видеть" те участки пласта, которые ранее оставались застойными, и обеспечивает вовлечение в добычу дополнительного объема сырья", - пояснили в пресс-службе.
Как отмечается в сообщении, по оценкам участников нефтегазового рынка, сегодня более 60% национальных запасов нефти относятся к категории трудноизвлекаемых. По мере истощения традиционных месторождений их доля будет расти, поэтому развитие технологий для работы с трудноизвлекаемых запасами является одним из приоритетов новой Энергетической стратегии России до 2050 года.
В технопарке "Сколково" НПП "НефтеХимСинтез" инвестирует в фундаментальные исследования и разработку высокотехнологичных реагентов для нефтепромысловой химии, развивая нишу высокоспециализированных решений. Работа ведется в собственной лаборатории, оснащенной передовым оборудованием для аналитических и физико-химических исследований.
Среди других продуктов компании - реагенты для удаления сероводорода и меркаптанов из углеводородных сред. Эта технология нефтеочистки основана на прямой конверсии сернистых соединений в стабильные формы в потоке сырья, что позволяет отказаться от многостадийной очистки и избежать образования сернисто-щелочных отходов.
"Компания получила свыше 4,5 миллиона рублей грантовой поддержки на проведение испытаний, исследований, анализа и сертификации, а также на создание прототипа или опытного образца продукта. В прошлом году резидент стал лидером технопарка "Сколково" по объему выручки, получив более 4 миллиардов рублей и перечислив свыше 1 миллиарда рублей налогов в бюджеты разных уровней", – приводятся в сообщении слова директора направления "нефтегаз" Центра развития промышленных технологий Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Андрея Викторова.
Как отметил сооснователь НПП "НефтеХимСинтез" Андрей Кулаков, фундаментальная наука – основа развития компании, полноценный элемент операционной модели. "Каждый успешный проект компании – прямой результат научного поиска и глубокого понимания процессов, которые происходят в пласте и в сырье. Наши технологии влияют не только на работу конкретного месторождения, но и на эффективность всей отрасли", - подчеркнул он.
В свою очередь, другой сооснователь компании Владимир Пузанков отметил, что они пришли в 2017 году в Сколково, "потому что увидели здесь оптимальные условия для работы нашей лаборатории".
"Таких площадок в России единицы, и Сколково – одна из них. И мы благодарны технопарку за те условия, которые сегодня позволяют молодым и талантливым ученым реализовывать свои идеи и развивать конкурентоспособные российские технологии", – резюмировал Пузанков.
Инновационный центр Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Каленчук: Резиденты Сколково замещают зарубежные интерактивные технологии
4 декабря, 17:53
 
ТехнологииРоссияАндрей КулаковСколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала