Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали на месяц вперед

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Билеты на моновыставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения", открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед, выяснило РИА Новости.

На официальном сайте ГМИИ имени А. С. Пушкина в разделе покупки билетов, где предлагается осмотр выставок " Марк Шагал . Радость земного притяжения", "От рассвета до заката: византийские монеты из коллекции Г.А. Щетинина" и постоянной экспозиции Главного здания (живопись старых мастеров, подлинники Античности и Востока , учебные слепки), предложены сеансы каждые полчаса: так, с 16 по 18 декабря опубликовано расписание с 10.00 до 16.30 мск, с 19 декабря до конца месяца в некоторые дни выделены сеансы и до 19.30 мск.

Расписание посещения выставки распланировано до 11 января 2026 года, однако ни на один из сеансов нет билетов. Согласно выставочному плану экспозиция будет доступна до 15 марта 2026 года.