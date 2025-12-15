Рейтинг@Mail.ru
13:17 15.12.2025 (обновлено: 13:25 15.12.2025)
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали на месяц вперед
восток
марк шагал
новый год
восток
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали на месяц вперед

РИА Новости: билеты на выставку Шагала в Пушкинском распродали на месяц вперед

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВыставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее
Выставка Марк Шагал. Радость земного притяжения в Пушкинском музее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Билеты на моновыставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения", открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед, выяснило РИА Новости.
На официальном сайте ГМИИ имени А. С. Пушкина в разделе покупки билетов, где предлагается осмотр выставок "Марк Шагал. Радость земного притяжения", "От рассвета до заката: византийские монеты из коллекции Г.А. Щетинина" и постоянной экспозиции Главного здания (живопись старых мастеров, подлинники Античности и Востока, учебные слепки), предложены сеансы каждые полчаса: так, с 16 по 18 декабря опубликовано расписание с 10.00 до 16.30 мск, с 19 декабря до конца месяца в некоторые дни выделены сеансы и до 19.30 мск.
Расписание посещения выставки распланировано до 11 января 2026 года, однако ни на один из сеансов нет билетов. Согласно выставочному плану экспозиция будет доступна до 15 марта 2026 года.
Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х — 1922) - одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.
ВостокМарк ШагалНовый год
 
 
