Новые санкции получат ответ со стороны России, заявило постпредство при ЕС - РИА Новости, 15.12.2025
22:43 15.12.2025
Новые санкции получат ответ со стороны России, заявило постпредство при ЕС
Новые санкции Европейского союза, принятые в понедельник, являются незаконными и получат своевременный и должный ответ со стороны России, заявили в постпредстве РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:43:00+03:00
2025-12-15T22:43:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Новые санкции Европейского союза, принятые в понедельник, являются незаконными и получат своевременный и должный ответ со стороны России, заявили в постпредстве России при ЕС.
Евросоюз в понедельник внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц.
"Незаконные санкционные меры ЕС получат своевременный и должный ответ со стороны России", - говорится в публикации в Telegram-канале постпредства.
В постпредстве считают, что такое решение Евросоюза вновь продемонстрировало слепое стремление блока плодить все новые антироссийские нелегитимные с точки зрения международного права санкции.
"С сожалением отмечаем неспособность Брюсселя осознать простую истину: если одно и то же действие многократно повторяется и не приносит искомого результата, то это означает, что изначальная стратегия в принципе не работает и является ущербной", - подчеркивается в заявлении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
