Россия и Иран обсуждали восстановление отношений с МАГАТЭ, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и Иран обсуждали, как и на каких условиях республике восстанавливать отношения с МАГАТЭ и западными странами, но окончательное решение остается за Тегераном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Российская Федерация, в том числе в лице президента России Владимира Путина , на самых разных уровнях участвовала в обсуждении сложившейся ситуации с иранскими друзьями. У нас есть, были и остаются свои идеи. Мы поделились с иранскими друзьями мнением, как в этой ситуации быть, как и на каких условиях восстанавливать отношения с той же МАГАТЭ и с западными странами, если они будут в этом заинтересованы. Но окончательное решение остается, безусловно, за руководством Исламской Республики Иран", - сказал министр в интервью медиакорпорации " Гостелерадио Ирана ".

Министр напомнил о выпущенном ранее докладе МАГАТЭ, "который был не вполне нейтральным и объективным".

"Там были сформулированы тонкие двусмысленности. Господин (глава МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснял, что это было в рамках его полномочий… Именно этот документ стал основой для внесения антииранской резолюции. В конечном счете именно доклады МАГАТЭ были использованы для задействования механизма возвращения санкций", - отметил он.

Комментируя вопрос Ирана и Договора о нераспространении ядерного оружия, Лавров выразил уверенность, что иранской стороне стоит оставаться в договоре.

"Последнее замечание насчет того, стоит ли оставаться Ирану в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Убеждены, что стоит. Не следует пытаться преподносить эту тему в общественном мнении, критикуя все, что происходит", - подчеркнул Лавров.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Камаль Харрази заявил РИА новости, что иранская сторона готова рассмотреть посреднические предложения России и Китая по тематике восстановления сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если они будут.

Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.

Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенного в сентябре. Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ определяло контуры взаимодействия страны с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.

Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.

Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер ", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США Израилем , представители МАГАТЭ не посещали.