Россия не угрожала ядерным оружием, заявил Гросси - РИА Новости, 15.12.2025
14:29 15.12.2025
Россия не угрожала ядерным оружием, заявил Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия не угрожала применением ядерного оружия. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, россия, москва, энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, дональд трамп, магатэ, запорожская аэс, чернобыльская аэс
В мире, Россия, Москва, Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Чернобыльская АЭС
Россия не угрожала ядерным оружием, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: Россия не угрожала применением ядерного оружия

© AP Photo / Heinz-Peter BaderРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Рафаэль Гросси. Архивное фото
МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия не угрожала применением ядерного оружия.
"Я не фиксировал угроз нанести ядерный удар", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос о России. По его словам, в какой-то момент "звучали заявления о том, что в случае экзистенциальной угрозы существуют ядерные вооружения". "На самом деле это доктрина применения ядерного оружия почти всех стран. Ядерное оружие - это средство сдерживания", - сказал он в интервью газете Pais.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
9 июля, 11:19
Хотя рост международной напряжённости, по его словам, остаётся фактором риска.
Ранее МИД РФ заявлял, что в нынешних условиях ядерное сдерживание является для России неотъемлемым элементом купирования внешних угроз. При этом в РФ заявляли, что никогда угроз в адрес каких бы то ни было стран Москва не делала, а ядерная доктрина России предусматривает только ответный удар в случае применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения.
Гросси заявил также, что ситуация вокруг ядерных объектов на Украине остаётся крайне чувствительной. В частности, он указал на уязвимое положение Запорожской АЭС, которая находится в зоне боевых действий, а также на проблемы с защитным саркофагом на Чернобыльской АЭС.
Гросси отметил, что МАГАТЭ продолжает работать в зоне конфликта, несмотря на сложности с безопасностью, и считает присутствие агентства важным элементом глобальной ядерной безопасности.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии
7 марта, 08:44
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Глава МАГАТЭ затронул и тему истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Он отметил, что система договоров в сфере контроля над ядерными арсеналами переживает спад, однако выразил надежду на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, уже были зафиксированы первые контакты на этот счет, и, несмотря на рост международной напряженности, возможность обсуждения стратегической стабильности сохраняется.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава МАГАТЭ отметил сильные позиции России в сфере ИИ и ядерной энергетике
3 декабря, 13:07
 
В миреРоссияМоскваЭнергодарРафаэль ГроссиВладимир ПутинДональд ТрампМАГАТЭЗапорожская АЭСЧернобыльская АЭС
 
 
