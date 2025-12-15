В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.

Глава МАГАТЭ затронул и тему истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Он отметил, что система договоров в сфере контроля над ядерными арсеналами переживает спад, однако выразил надежду на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, уже были зафиксированы первые контакты на этот счет, и, несмотря на рост международной напряженности, возможность обсуждения стратегической стабильности сохраняется.