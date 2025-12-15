https://ria.ru/20251215/ranenie-2062090216.html
Школьник, напавший на учительницу в Петербурге, предпринял попытку суицида
Школьник, напавший на учительницу в Петербурге, предпринял попытку суицида
Ранивший ножом учительницу в Петербурге предпринял попытку суицида, полиция проводит проверку, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 15.12.2025
Ранивший ножом учительницу в Петербурге школьник предпринял попытку суицида