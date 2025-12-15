https://ria.ru/20251215/psb-2062180470.html
ПСБ, ЦБСТ и ФЦ БАС договорились развивать беспилотные системы
ПСБ, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) подписали соглашение о сотрудничестве для развития РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ПСБ, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) подписали соглашение о сотрудничестве для развития беспилотных систем гражданского и двойного назначения, сообщает пресс-служба банка.
Стороны поддержат отечественных производителей беспилотников, их внедрение в гражданскую сферу, а также создание условий, при которых новые разработки смогут быстрее проходить экспертизу, испытания и находить заказчиков.
"Развитие отечественных инновационных проектов в сфере специальных технологий – важная часть работы ПСБ и наш вклад в поддержку суверенитета страны. В рамках соглашения мы создадим новые гибкие механизмы оценки экономической эффективности, отбора и оперативного финансирования перспективных проектов, важных для национальной безопасности, обеспечим условия для их быстрого внедрения и масштабирования", - сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин.
Он добавил, что банк будет поддерживать разработчиков отрасли беспилотной авиации и роботизированных беспилотных систем, а также их потенциальных заказчиков для повышения эффективности использования беспилотных технологий.