Посольство в Таиланде отреагировало на сообщения о наемниках в Камбодже

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необоснованные утверждения некоторых СМИ Таиланда о якобы привлечении российских граждан в качестве наемников, нанятых Камбоджей, для участия в конфликте на границе двух государств, могут подорвать дружественные отношения между Таиландом и Россией, заявило посольство РФ в Таиланде.

В минувшее воскресенье полиция Таиланда бездоказательно заявила, что Камбоджа якобы нанимает российских граждан "для шпионажа и нападения на военные объекты" в приграничных провинциях. В последствии сообщение было удалено, однако некоторые СМИ и граждане Таиланда стали распространять недостоверную информацию.

"Такого рода безосновательные утверждения, вероятно, моделируемые из-за пределов региона, имеют цели ущемить права российских граждан, пребывающих здесь в качестве туристов или по деловой линии, и навредить традиционно дружественным отношениям России и Таиланда", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook *.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия призывает Камбоджу и Таиланд к сдержанности и скорейшему возобновлению диалога.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.

Малайзии. Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США