Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.12.2025
08:15 15.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до минус шести градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.12.2025
общество
москва
михаил леус
москва
Новости
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

РИА Новости: в Москве в понедельник ожидается снег и до минус 6 градусов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до минус шести градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в восточной половине столичного региона будет определяться уходящим антициклоном, а в западной начнет сказываться влияние приближающегося теплого атмосферного фронта. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в западных и южных районах региона, пройдет небольшой снег. Днем в Москве - минус четыре - минус шесть, по области - от трех до восьми градусов мороза. Такие температуры на один-два градуса ниже климатической нормы", - рассказал Леус.
Он также отметил, что будет дуть слабый юго-восточный ветер скоростью от одного до шести метров в секунду.
"Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы", - добавил синоптик.
Погода в декабре 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
3 декабря, 12:20
 
Михаил Леус
 
 
