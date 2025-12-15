Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«

"Сегодня характер погоды в восточной половине столичного региона будет определяться уходящим антициклоном, а в западной начнет сказываться влияние приближающегося теплого атмосферного фронта. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в западных и южных районах региона, пройдет небольшой снег. Днем в Москве - минус четыре - минус шесть, по области - от трех до восьми градусов мороза. Такие температуры на один-два градуса ниже климатической нормы", - рассказал Леус.