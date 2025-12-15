https://ria.ru/20251215/podrazdelenie-2062235080.html
Подразделения группировки войск "Запад" контролируют все районы Купянска
Подразделения группировки войск "Запад" контролируют все районы Купянска - РИА Новости, 15.12.2025
Подразделения группировки войск "Запад" контролируют все районы Купянска
Подразделения группировки войск "Запад" осуществляют надежный контроль всех районов освобожденного Купянска, сообщил начальник пресс-службы этой группировки... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:02:00+03:00
2025-12-15T21:02:00+03:00
2025-12-15T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025845_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a5e16fdc415cfb97287b0ed31d3d364f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e15efe1a887c8c9c4f0d648c686833f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Подразделения группировки войск "Запад" контролируют все районы Купянска
Шаров: группировка войск "Запад" надежно контролирует все районы Купянск