Мать одного из школьников узнала о ЧП в школе в Петербурге от учительницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Мать одного из второклассников, который учится в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где ученик напал на учительницу, рассказала, что узнала о происшествии от классного руководителя, на график занятий "началки" оно не повлияло.

"Начальная школа училась в обычном режиме", - сказала она журналистам.

Женщина добавила, что узнала об инциденте от классной руководительницы ребенка, которая сообщила, что оснований для паники нет, младшеклассники продолжают занятия.

"(Нам сказали - ред.), что все в порядке, идет обучение в обычном режиме", - сообщила она.