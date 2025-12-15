Рейтинг@Mail.ru
В Германии сообщили, кто решит исход переговоров по Украине
20:43 15.12.2025
В Германии сообщили, кто решит исход переговоров по Украине
В Германии сообщили, кто решит исход переговоров по Украине

BZ: Россия и Китай решат исход встречи по конфликту на Украине

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Результаты переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине будут зависеть от позиций России и Китая, в то время как Европа останется в стороне, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Главы стран Запада и Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе. Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине
16:55
По мнению автора статьи, в современном миропорядке Вашингтон и Москва продолжают формировать основы безопасности, а Китай закрепляется как экономико-технологический центр притяжения. При этом для Европы "в этой картине не находится места самостоятельного полюса силы", резюмируется в материале.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах
19:21
 
