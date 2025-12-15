Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
02:29 15.12.2025
Эксперт рассказала, как рассчитать размер накопительной пенсии
Эксперт рассказала, как рассчитать размер накопительной пенсии - РИА Новости, 15.12.2025
Эксперт рассказала, как рассчитать размер накопительной пенсии
Россияне могут рассчитать размер выплат накопительной пенсии, разделив сумму накоплений на ожидаемый период выплат, который в этом и следующем году составляет... РИА Новости, 15.12.2025
Эксперт рассказала, как рассчитать размер накопительной пенсии

РИА Новости: для расчета пенсии надо накопления разделить на 270 месяцев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россияне могут рассчитать размер выплат накопительной пенсии, разделив сумму накоплений на ожидаемый период выплат, который в этом и следующем году составляет 270 месяцев, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"В 2025 году для расчета размера накопительной пенсии необходимо общую сумму пенсионных накоплений разделить на 270 месяцев (это ожидаемый период выплат, установленный на 2025 год)", - сказала Подольская.
При этом, по её словам, ожидаемый период выплат в 2026 году останется таким же и составит 270 месяцев. Если же ежемесячная сумма накопительной пенсии равна 10% от прожиточного минимума для пенсионеров (1 525 рублей в 2025 году) или меньше него, то накопленная пенсия будет выплачена единоразовой выплатой.
"Если больше 10%, то накопления разбиваются на ежемесячные платежи", - добавила эксперт.
