Эксперт рассказала, как рассчитать размер накопительной пенсии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россияне могут рассчитать размер выплат накопительной пенсии, разделив сумму накоплений на ожидаемый период выплат, который в этом и следующем году составляет 270 месяцев, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

При этом, по её словам, ожидаемый период выплат в 2026 году останется таким же и составит 270 месяцев. Если же ежемесячная сумма накопительной пенсии равна 10% от прожиточного минимума для пенсионеров (1 525 рублей в 2025 году) или меньше него, то накопленная пенсия будет выплачена единоразовой выплатой.