https://ria.ru/20251215/novorossijsk-2062243519.html
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске - РИА Новости, 15.12.2025
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске
ВСУ попытались устроить диверсию с помощью подводного беспилотника в Новороссийске, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:22:00+03:00
2025-12-15T22:22:00+03:00
2025-12-15T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_186b6d650721895816a03fed81f8ed66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске
Рулев: попытка ВСУ устроить диверсию в Новороссийске не достигла цели
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВСУ попытались устроить диверсию с помощью подводного беспилотника в Новороссийске, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев.
«
"Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей", — сказал он.
Информация украинских спецслужб об уничтожении на Новороссийской военно-морской базе российской подлодки не соответствует действительности. Ни один корабль не получил повреждения, подчеркнул Рулев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.