Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 15.12.2025 (обновлено: 23:44 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/novorossijsk-2062243519.html
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске - РИА Новости, 15.12.2025
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске
ВСУ попытались устроить диверсию с помощью подводного беспилотника в Новороссийске, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:22:00+03:00
2025-12-15T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_186b6d650721895816a03fed81f8ed66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске

Рулев: попытка ВСУ устроить диверсию в Новороссийске не достигла цели

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Порт Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВСУ попытались устроить диверсию с помощью подводного беспилотника в Новороссийске, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев.
«
"Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей", — сказал он.
Информация украинских спецслужб об уничтожении на Новороссийской военно-морской базе российской подлодки не соответствует действительности. Ни один корабль не получил повреждения, подчеркнул Рулев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала