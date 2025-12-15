Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВСУ попытались устроить диверсию с помощью подводного беспилотника в Новороссийске, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев.

« "Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей", — сказал он.

Информация украинских спецслужб об уничтожении на Новороссийской военно-морской базе российской подлодки не соответствует действительности. Ни один корабль не получил повреждения, подчеркнул Рулев.

В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.