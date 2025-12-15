"Ни юмора, ни воли". Ученый опроверг силу искусственного интеллекта

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. "Искусственный интеллект" для маркетологов звучит привлекательно, но никакого отношения к истинному интеллекту это не имеет. Такое мнение высказал заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной математики факультета информационных систем и безопасности Российского государственного гуманитарного университета ( "Искусственный интеллект" для маркетологов звучит привлекательно, но никакого отношения к истинному интеллекту это не имеет. Такое мнение высказал заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной математики факультета информационных систем и безопасности Российского государственного гуманитарного университета ( РГГУ ) Арсений Журавлев.

"Я не против исследований в области ИИ, но я категорически против того, чтобы "это" называли интеллектом, приписывая ему человеческие и даже фантастические свойства", – заявил ученый в беседе с корреспондентом РИА Новости. При этом он усомнился в том, что в будущем удастся создать действительно сильный ИИ, поскольку, по его мнению, "проявление интеллекта у машины всегда будет иметь рукотворную природу".

Журавлев отмечает, что машина нуждается в алгоритме – конечном и очень понятном наборе последовательных инструкций, предложенных человеком; без инструкций программа должна ожидаемо "вылететь", не зная, что ей делать. "О наличии интеллекта у такой машины можно говорить лишь в том случае, если при отсутствии необходимой инструкции она продолжает работать – без команды человека. Значит, ее интеллект проявляется в том, что она написала инструкцию себе сама. Но "умение" писать самой себе инструкции – тоже вполне конкретный и завершенный алгоритм, отрабатывающий конечное количество ситуаций и условий", – отметил эксперт, подчеркнув, что это фундаментальное противоречие рассеивает фантазии о возможности создания сильного ИИ.

По прогнозам эксперта, мы никогда не остановим ни наращивание мощностей, ни попытки математического или логико-лингвистического моделирования всего на свете, но совсем иначе обстоят дела с творчеством. "В момент, когда от машины требуется творчество, мы не можем от нее этого ждать. Не бывает креатива на заказ. Не думаю, что человек, как творческая единица, может быть когда-нибудь превзойден машиной. У людей есть сознание, чувства, самоидентификация", – отметил он, выразив скептическое отношение к созданию в будущем "эмоционального ИИ".

"Да, машина сейчас быстро находит информацию, пользуется связями между высказываниями, но эмоциональным интеллектом это назвать невозможно: у ИИ нет воли, он не осознает сам себя, у него нет желаний, он не понимает хорошо и уместно ли пошутил, у него нет чувства юмора", – подчеркнул ученый, добавив, что люди пишут программы, для того, чтобы ИИ выбрал определенную стилистику общения на уровне "хорошего ответчика", "некого решебника".

"Любая эмоциональная машина должна опираться на вычисления, а если это так, то формальная модель все равно должна работать по правилам с определенными последствиями. Как только мы упаковываем мышление в эти правила, оно тут же становится ограниченным", – добавил он.

В качестве примера он приводит человеческую интуицию. "Интуиция - апелляция к личному опыту человека и эмоциональным переживаниям при нахождении в аналогичных ситуациях. Теоретически, если в базе данных есть описание похожей истории, машина это считывает, находит связи и паттерны и выдает схожие реакции. В принципе, это можно назвать интуицией. Но для этого нам требуется описать все возможные ситуации со всеми факторами, а они могут быть не только количественными, но и качественными, а вот это уже мало формализуемая вещь", – поясняет ученый, доказывая это на примере слова "сильный".

"Чтобы "ощутить" слово "сильный" так, как его понимает человек, машина должна рассмотреть все слова на конкретном языке, означающие силу (сильный, мощный, хилый, слабый), все это "умножить" на корректирующие слова (очень, весьма, в достаточной степени) и каждому случаю поставить свое число по конкретной шкале. Однако эксперт, предложивший такое описание, всегда субъективен", - говорит Журавлев. "Более того, в данном случае мы не учитываем ни стилистическую многозначность слова "сильный", ни контекст его применения", – отмечает ученый, приходя к выводу, что таких тонкостей слишком много, поэтому качество формализовать практически невозможно.