Петербургские школы усилят контроль за безопасностью после нападения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщил, что после нападения ученика на учительницу поручил руководителям образовательных учреждений усилить контроль за организацией системы безопасности школ.
"Комитетом по образованию дано поручение руководителям образовательных учреждений усилить контроль за организацией системы безопасности учреждений", - говорится в сообщении.
Также центрам психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи рекомендовано обратить особое внимание на профилактическую работу с учащимися и их семьями.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).