Петербургские школы усилят контроль за безопасностью после нападения

"Комитетом по образованию дано поручение руководителям образовательных учреждений усилить контроль за организацией системы безопасности учреждений", - говорится в сообщении.

Также центрам психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи рекомендовано обратить особое внимание на профилактическую работу с учащимися и их семьями.