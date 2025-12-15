Рейтинг@Mail.ru
Петербургские школы усилят контроль за безопасностью после нападения - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 15.12.2025 (обновлено: 17:26 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/napadenie-2062188041.html
Петербургские школы усилят контроль за безопасностью после нападения
Петербургские школы усилят контроль за безопасностью после нападения - РИА Новости, 15.12.2025
Петербургские школы усилят контроль за безопасностью после нападения
Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщил, что после нападения ученика на учительницу поручил руководителям образовательных учреждений усилить контроль за РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:20:00+03:00
2025-12-15T17:26:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/19/1532341929_0:133:2001:1258_1920x0_80_0_0_c7e842eeb65b976ce6a0ab3c60625cf2.jpg
https://ria.ru/20251215/peterburg-2062145652.html
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/19/1532341929_74:0:1926:1389_1920x0_80_0_0_5e02e9858e47552050ce134d758f7eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район
Петербургские школы усилят контроль за безопасностью после нападения

Петербургские школы усилят меры безопасности после нападения на учительницу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПост охраны в средней общеобразовательной школе
Пост охраны в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пост охраны в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщил, что после нападения ученика на учительницу поручил руководителям образовательных учреждений усилить контроль за организацией системы безопасности школ.
"Комитетом по образованию дано поручение руководителям образовательных учреждений усилить контроль за организацией системы безопасности учреждений", - говорится в сообщении.
Также центрам психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи рекомендовано обратить особое внимание на профилактическую работу с учащимися и их семьями.
В понедельник утром пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти сообщила, что в 7.09 мск в полицию Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. В ГСУСК РФ по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Обстановка у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Директор школы рассказала о мальчике, напавшем на учительницу в Петербурге
14:47
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасногвардейский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала