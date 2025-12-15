Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека о содействии в восстановлении прав арестованного в Польше ученого-археолога Александра Бутягина.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
"Вызывает возмущение, что до сих пор под арестом в Варшаве находится известный российский археолог Александр Михайлович Бутягин… Ожидаю ответа от Верховного комиссара ООН по правам человека, к которому обратилась о содействии нашему соотечественнику в восстановлении справедливости", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что международные органы защиты прав человека проигнорировали этот "вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека и профессиональных сообществ".