Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека о содействии в восстановлении прав арестованного в Польше ученого-археолога Александра Бутягина.