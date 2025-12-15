Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/moskalkova-2062245333.html
Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше
Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше - РИА Новости, 15.12.2025
Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека о содействии в восстановлении... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:47:00+03:00
2025-12-15T22:47:00+03:00
в мире
украина
варшава
россия
татьяна москалькова
александр бутягин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_89d5a570fedd15722bbfcf3a74bf8d62.jpg
https://ria.ru/20251212/piotrovskij-2061725064.html
украина
варшава
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:151:1280:1111_1920x0_80_0_0_978f493698fedd5d20cd40be04e883f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, варшава, россия, татьяна москалькова, александр бутягин, оон
В мире, Украина, Варшава, Россия, Татьяна Москалькова, Александр Бутягин, ООН
Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше

Москалькова обратилась в ООН из-за задержания ученого Бутягина в Польше

© Фото : Государственный ЭрмитажАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Государственный Эрмитаж
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека о содействии в восстановлении прав арестованного в Польше ученого-археолога Александра Бутягина.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
"Вызывает возмущение, что до сих пор под арестом в Варшаве находится известный российский археолог Александр Михайлович Бутягин… Ожидаю ответа от Верховного комиссара ООН по правам человека, к которому обратилась о содействии нашему соотечественнику в восстановлении справедливости", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что международные органы защиты прав человека проигнорировали этот "вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека и профессиональных сообществ".
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной
12 декабря, 17:40
 
В миреУкраинаВаршаваРоссияТатьяна МоскальковаАлександр БутягинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала