Молдавии нужно признание нейтралитета, заявил вице-спикер парламента

КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Молдавии необходимо международное признание статуса нейтралитета, в том числе на уровне ООН, заявил в понедельник вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной соцпартии Влад Батрынча.
Политик сообщил, что по его инициативе в парламенте состоялись обсуждения по вопросам функционирования и укрепления нейтралитета Молдавии, который, по его мнению, является основой мирного и гармоничного существования и развития государства в условиях региональной напряженности.
"Нейтралитет необходимо укреплять. Молдавии необходимо международное признание статуса нейтралитета, в том числе на уровне ООН. Наша дипломатия должна обеспечить уважение и признание нейтрального статуса Молдовы со стороны соседних и ключевых геополитических государств", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.
По его словам, ранее по инициативе социалистов в парламенте был зарегистрирован проект закона о постоянном нейтралитете республики. "Это не конъюнктурный проект. Это четкое понимание того, в каком направлении и на каких принципах должны действовать государственные власти. Статус, закрепленный с 1994 года в конституции, гарантирует нашим людям предсказуемую и мирную жизнь. У Республики Молдова нет и не должно быть геополитических амбиций. Наша дипломатия должна основываться исключительно на поиске и выявлении выгод для внутреннего развития страны", - подчеркнул он.
В 2023 году президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают различные оппозиционные силы.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.