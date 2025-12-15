Рейтинг@Mail.ru
15:05 15.12.2025 (обновлено: 15:08 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/moldavija-2062150993.html
Молдавии нужно признание нейтралитета, заявил вице-спикер парламента
Молдавии необходимо международное признание статуса нейтралитета, в том числе на уровне ООН, заявил в понедельник вице-спикер молдавского парламента от... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:05:00+03:00
2025-12-15T15:08:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906135456_0:361:2200:1599_1920x0_80_0_0_1c51e9c72401f966b54cd09f4ab5ba04.png
https://ria.ru/20251215/vlasti-2062081275.html
https://ria.ru/20251214/moldavija-2061985479.html
молдавия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, молдавия, майя санду, нато, оон
В мире, Молдавия, Майя Санду, НАТО, ООН
Молдавии нужно признание нейтралитета, заявил вице-спикер парламента

Батрынча: Молдавии необходимо международное признание нейтралитета

© Sputnik / Mihai CarausВлад Батрынча
Влад Батрынча - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Влад Батрынча. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Молдавии необходимо международное признание статуса нейтралитета, в том числе на уровне ООН, заявил в понедельник вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной соцпартии Влад Батрынча.
Политик сообщил, что по его инициативе в парламенте состоялись обсуждения по вопросам функционирования и укрепления нейтралитета Молдавии, который, по его мнению, является основой мирного и гармоничного существования и развития государства в условиях региональной напряженности.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Влах назвал давление на Гагаузию реальным итогом курса молдавских властей
11:19
"Нейтралитет необходимо укреплять. Молдавии необходимо международное признание статуса нейтралитета, в том числе на уровне ООН. Наша дипломатия должна обеспечить уважение и признание нейтрального статуса Молдовы со стороны соседних и ключевых геополитических государств", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.
По его словам, ранее по инициативе социалистов в парламенте был зарегистрирован проект закона о постоянном нейтралитете республики. "Это не конъюнктурный проект. Это четкое понимание того, в каком направлении и на каких принципах должны действовать государственные власти. Статус, закрепленный с 1994 года в конституции, гарантирует нашим людям предсказуемую и мирную жизнь. У Республики Молдова нет и не должно быть геополитических амбиций. Наша дипломатия должна основываться исключительно на поиске и выявлении выгод для внутреннего развития страны", - подчеркнул он.
В 2023 году президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают различные оппозиционные силы.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Молдавии, говоря о НАТО, заменяют стратегию лозунгами, заявил эксперт
Вчера, 17:24
 
В миреМолдавияМайя СандуНАТОООН
 
 
