Молдавии нужно признание нейтралитета, заявил вице-спикер парламента

КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Молдавии необходимо международное признание статуса нейтралитета, в том числе на уровне ООН, Молдавии необходимо международное признание статуса нейтралитета, в том числе на уровне ООН, заявил в понедельник вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной соцпартии Влад Батрынча.

Политик сообщил, что по его инициативе в парламенте состоялись обсуждения по вопросам функционирования и укрепления нейтралитета Молдавии , который, по его мнению, является основой мирного и гармоничного существования и развития государства в условиях региональной напряженности.

"Нейтралитет необходимо укреплять. Молдавии необходимо международное признание статуса нейтралитета, в том числе на уровне ООН . Наша дипломатия должна обеспечить уважение и признание нейтрального статуса Молдовы со стороны соседних и ключевых геополитических государств", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее по инициативе социалистов в парламенте был зарегистрирован проект закона о постоянном нейтралитете республики. "Это не конъюнктурный проект. Это четкое понимание того, в каком направлении и на каких принципах должны действовать государственные власти. Статус, закрепленный с 1994 года в конституции, гарантирует нашим людям предсказуемую и мирную жизнь. У Республики Молдова нет и не должно быть геополитических амбиций. Наша дипломатия должна основываться исключительно на поиске и выявлении выгод для внутреннего развития страны", - подчеркнул он.

В 2023 году президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО , однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают различные оппозиционные силы.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.